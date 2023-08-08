Простая уловка: как избежать следов косметики на одежде

Блогер рассказала, как можно избежать следов косметики на одежде. Для этого вам понадобится средство, которое есть у каждой.

Многим женщинам знакома неприятная ситуация, когда на лицо уже нанесен макияж, одеваешь через голову футболку, блузку или свитер и на материале остаются следы косметики. Особенно сильно заметен тональный крем на одежде белого или светлого цвета. Избежать таких неприятных последствий можно просто.

Хитрый лайфхак помогает защитить одежду от загрязнений в использовании лака для волос. Как передает The Sun блогер, использовав самое обычное средство для укладки прядей, как можно сильнее прижимала к накрашенному лицу свой белый топ, но материал оставался без пятна.

Что нужно делать? Взяв лак для волос, распылите средство на горловину любой вещи (свитер, топ, блуза, футболка и т.п.) с внутренней и внешней стороны. После этого обязательно дайте средства для фиксации полностью высохнуть, только тогда лайфхак будет работать как следует. Достаточно будет и несколько минут. Теперь можете смело одевать светлую одежду через голову, не опасаясь, что весь макияж останется на материале.

Лак для волос также поможет, если нужно защитить уже одетую на тело одежду от следов косметики. К примеру, у вас есть светлый свитер с высоким горлом, на котором постоянно остаются следы от тоанльного крема. В этом случае лак лучше наносить не только на горловину, но и на декольте. Особенно если вы знаете, что туда могут попасть следы косметики. Часто вещи загрязняются пудрой или румянами, которые отличаются сыпучей консистенцией.

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