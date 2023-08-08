Проста хитрість: як уникнути слідів косметики на одязі

Блогерка розповіла, як можна уникнути слідів косметики на одязі. Для цього вам знадобиться засіб, який є у кожної.

Багатьом жінкам знайома неприємна ситуація, коли на обличчя вже нанесений макіяж, одягаєш через голову футболку, блузку чи светр і на матеріалі залишаються сліди косметики. Особливо сильно помітний тональний крем на одязі білого чи світлого кольору. Уникнути таких неприємних наслідків можна доволі просто.

Хитрий лайфгак, який допомагає захистити одяг від забруднень, полягає у використанні лаку для волосся. Як передає The Sun, блогерка, використавши звичайнісінький засіб для укладання пасм, якомога сильніше притискала до нафарбованого обличчя свій білосніжний топ, але матеріал залишався без жодної плями.

Що ж потрібно робити? Взявши лак для волосся, розпорошіть засіб на горловину будь-якої речі (светр, топ, блуза, футболка тощо) з внутрішнього й зовнішнього боку. Після цього обов'язково дайте засобу для фіксації повністю висохнути,лише тоді лайфгак працюватиме, як треба. Достатньо буде й кількох хвилин. Тепер можете сміливо одягати світлий одяг через голову, не побоюючись, що весь макіяж залишиться на матеріалі.

Лак для волосся також допоможе, якщо потрібно захистити вже одягнутий на тіло одяг від слідів косметики. Наприклад, у вас є світлий светр із високим горлом, на якому постійно залишаються сліди від тонального крему. В цьому разі лак краще наносити не лише на горловину, але й на зону декольте. Особливо якщо ви знаєте, що туди можуть потрапити сліди косметики. Часто речі забруднюються також пудрою чи рум'янами, які вирізняються сипкою консистенцією.

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