На фронті загинув український актор Назар Малік

Назар Малік загинув на Покровському напрямку / © фото з соцмереж

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На Покровському напрямку на Донеччині загинув офіцер ЗСУ, уродженець Криму, актор Назар Малік.

Про це 24 травня, повідомили на сторінці театралізованого проєкту «Ніч в університеті» у соцмережі Facebook.

«Сотник Панас Бульба, піддослідний пацієнт на лекції про холеру, Гетьман Скоропадський, Петро Косач, київський губернатор Васильчиков, генерал Кримський, префект конгрегації Могило-Мазепинської академії, брат Назарій з Білого братства, шутцер… Це лише невеликий перелік ролей, в яких із перших екскурсій „Ніч в університеті“ з 2016 року ви могли знати і бачити нашого актора Назара Маліка. На жаль, інших ролей не станеться», — йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що військовий ЗСУ Назар Малік загинув під час бою на Покровському напрямку 22 травня 2025 року. Він вступив до лав Сил оборони минулого року.

«Назара складно було не помітити. Він був смішним і дотепним, і хоч не всі його розуміли, складно не погодитися з тим, яку велику частину в нашому проєкті він становив. Товариш, друг, брат і син, знавець військової історії та озброєння, імпровізатор, жартівник, почесний амбасадор Масандри, людина з чи не найбільшою кількістю шинелей без ґудзиків і петлиць з гримерки, а з 2024 року — офіцер Збройних Сил України», — йдеться в повідомленні.

Український захисник був родом з міста Ялта в окупованому Криму.

Нагадаємо, на фронті у боях проти російських загарбників загинув відомий український актор, телеведучий та військовослужбовець ЗСУ Максим Неліпа.

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