На фронті загинув відомий український шоумен Максим Неліпа

Максим Неліпа

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На фронті у боях проти російських загарбників загинув відомий український актор, телеведучий та військовослужбовець ЗСУ Максим Неліпа.

Про загибель Максима Неліпи повідомив народний депутат Максим Радуцький у Facebook.

Також інформацію про загибель актора підтвердила дружина загиблого Тамара Неліпа, заявивши, що обставини загибелі наразі встановлюються.

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Максим Неліпа був відомими українським актором, телеведучим телепередач Програй мільйон і Підйом. Він також грав у КВК та брав участь у зйомках колективу Дизель Шоу.

Раніше повідомлялося, що на Торецькому відрізку фронту 9 травня під час виконання бойового завдання загинув 27-річний Дмитро Скрипник, військовий і гуморист з Кривого Рогу.

Ми раніше інформували, що на фронті загинув випусковий редактор сайту TSN.ua Дмитро Бєндіков. Він був оператором наземного дрона у Третій штурмовій бригаді.