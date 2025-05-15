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- Війна
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Ворог атакує Україну ударними БпЛА: мапа тривог
Військові закликають не ігнорувати повітряну тривогу.
Російські загарбники в ніч проти 15 травня атакують Україну ударними безпілотниками типу Shahed.
Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.
У повідомленні вказується, що ворог атакує ударними БпЛА з півночі та сходу.
Кілька груп «шахедів» на заході та у центрі Сумщини — курсом на Чернігівщину.
Кілька груп «шахедів» у центрі Чернігівщини — курсом на Київщину.
БпЛА на півдні Чернігівщини — курсом на Черкащину.
Кілька груп «шахедів» у центрі та на півдні Харківщини — рухаються на південний захід.
Раніше повідомлялося, що ворог атакував Київщину за допомогою БпЛА. Є постраждала людина.
Ми раніше інформували, що у Києві та низці областей була оголошена повітряна тривога через загрозу балістики.