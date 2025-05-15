Ворог атакує Україну ударними БпЛА: мапа тривог

Мапа тривог / © alerts.in.ua

Реклама

Російські загарбники в ніч проти 15 травня атакують Україну ударними безпілотниками типу Shahed.

Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.

У повідомленні вказується, що ворог атакує ударними БпЛА з півночі та сходу.

Реклама

Кілька груп «шахедів» на заході та у центрі Сумщини — курсом на Чернігівщину.

Кілька груп «шахедів» у центрі Чернігівщини — курсом на Київщину.

БпЛА на півдні Чернігівщини — курсом на Черкащину.

Кілька груп «шахедів» у центрі та на півдні Харківщини — рухаються на південний захід.

Раніше повідомлялося, що ворог атакував Київщину за допомогою БпЛА. Є постраждала людина.

Ми раніше інформували, що у Києві та низці областей була оголошена повітряна тривога через загрозу балістики.