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Росіяни вдарили по центру Харкова: що відомо (оновлено)
В місті та області було оголошено повітряну тривогу.
У центральній частині Харкова зафіксовано удар безпілотника типу «Молнія».
Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.
О 15:55 в Харкові та області було оголошено повітряну тривогу.
О 16:02 Терехов повідомив, що «зафіксовано удар БПЛА типу „Молнія“ по центральній частині міста». Наразі з’ясовуються подробиці.
Згодом стало відомо, що росіяни вдарили по Холодногірському району.
«Інформації щодо постраждалих наразі не надходило», — написав Терехов.
Раніше ми писали, скільки «Шахедів» збили Сили ППО.