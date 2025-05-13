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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Росіяни вдарили по центру Харкова: що відомо (оновлено)

В місті та області було оголошено повітряну тривогу.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Вибух в Харкові

Вибух в Харкові

У центральній частині Харкова зафіксовано удар безпілотника типу «Молнія».

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

О 15:55 в Харкові та області було оголошено повітряну тривогу.

О 16:02 Терехов повідомив, що «зафіксовано удар БПЛА типу „Молнія“ по центральній частині міста». Наразі з’ясовуються подробиці.

Згодом стало відомо, що росіяни вдарили по Холодногірському району.

«Інформації щодо постраждалих наразі не надходило», — написав Терехов.

Раніше ми писали, скільки «Шахедів» збили Сили ППО.

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