Зеленський сказав, чи прибуде Трамп на переговори до Стамбула

Володимир Зеленський / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп може прибути на переговори до Стамбула 15 травня. Втім наразі американський лідер не повідомляв українській стороні, чи відбудеться його візит до Туреччини та чи готуються якісь документи за результатами зустрічі.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський під час зустрічі зі ЗМІ.

«Візити Трампа до Туреччини — чи дійсно він відбудеться, чи очікують крок назустріч там, поки що Трамп нічого такого не повідомляв. Я знаю тільки на рівні вашому і нічого більше. Як результат — в Туреччині може бути підписаний який стейтмент (заява — ред), угода, але яка саме — поки що невідомо».

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Чи може Трамп змусити Путін сісти за стіл переговорів

Американський глава Дональд Трамп наразі не може змусити російського лідера Володимира Путіна сісти за стіл переговорів. Віцемаршал королівських ВПС Великої Британії у відставці Шон Белл вважає, що Трамп починає втрачає терпіння і розуміти, що самими лише поступками не вдасться змусити Путіна до діалогу.

«Трамп намагається змусити обидві сторони сісти за стіл переговорів. Він може змусити Володимира Зеленського, але не може змусити Путіна. Російський диктатор намагався маніпулювати американським президентом, вдаючи, що він зацікавлений у завершенні війни. Однак події розвиваються так, що Трампу дедалі очевидніше, що самими „пряниками“, самими поступками не вдасться змусити Путіна сісти за стіл переговорів», — зазначив експерт.

Белл зазначає: зараз Путін домінує на полі бою і він хоче досягти поставлених цілей. Поки цього не станеться, диктатор, найімовірніше, не сяде за стіл переговорів, не погодиться на будь-яку форму перемир’я та не бажатиме закінчення війни.

«Однак якщо Трамп хоче заручитися підтримкою Путіна в питанні припинення вогню, йому доведеться задобрити його, підлещуватися до нього, намагатися спонукати його сісти за стіл переговорів. Трамп сказав, що покладе край цій війні ще до того, як прийде до влади. Сказав, що зробить це за 24 години, потім за 100 днів. Минуло вже понад 100 днів. Ми не наблизилися до цього. Думаю, порядок денний Трампа починає змінюватися», — додав Белл.

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Раніше йшлося про те, що Зеленський погодиться на переговори у Стамбулі лише у разі особистої зустрічі з Путіним.