Зеленский сказал, прибудет ли Трамп на переговоры в Стамбул

Владимир Зеленский / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп может прибыть на переговоры в Стамбул 15 мая. Впрочем, американский лидер не сообщал украинской стороне, состоится ли его визит в Турцию и готовятся ли какие-то документы по результатам встречи.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский во время встречи со СМИ.

«Визить Трампа в Турцию — действительно ли он состоится, ожидают ли шаг навстречу там, пока Трамп ничего такого не сообщал. Я знаю только на уровне вашем и ничего больше. Как результат — в Турции может быть подписан какой-либо стейтмент (заявление — ред), соглашение, но какое именно — пока неизвестно».

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Может ли Трамп вынудить Путин сесть за стол переговоров

Американский глава Дональд Трамп не может заставить российского лидера Владимира Путина сесть за стол переговоров. Вицемаршал королевских ВВС Великобритании в отставке Шон Белл считает, что Трамп начинает терять терпение и понимать, что одними только уступками не удастся заставить Путина к диалогу.

«Трамп пытается заставить обе стороны сесть за стол переговоров. Он может заставить Владимира Зеленского, но не может заставить Путина Российский диктатор пытался манипулировать американским президентом, делая вид, что он заинтересован в завершении войны. сесть за стол переговоров», — отметил эксперт.

Белл отмечает: сейчас Путин доминирует на поле боя и хочет достичь поставленных целей. Пока этого не произойдет, диктатор скорее всего не сядет за стол переговоров, не согласится на любую форму перемирия и не будет желать окончания войны.

«Однако если Трамп хочет заручиться поддержкой Путина в вопросе прекращения огня, ему придется задобрить его, заискивать к нему, пытаться побуждать его сесть за стол переговоров. Трамп сказал, что положит конец этой войне еще до того, как придет к власти. Сказал, что сделает это через 24 часа, потом через 100 дней. Прошло уже больше 100 дней. Мы не приблизились к этому. Думаю, повестка дня Трампа начинает меняться», — добавил Белл.

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Ранее говорилось, что Зеленский согласится на переговоры в Стамбуле только в случае личной встречи с Путиным.