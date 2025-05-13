Может ли Трамп вынудить Путина сесть за стол переговоров: объяснение эксперта

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп не может заставить российского лидера Владимира Путина сесть за стол переговоров.

Об этом сообщил вице-маршал королевских ВВС Великобритании в отставке Шон Белл в интервью 24 Каналу

Трамп пытается заставить обе стороны сесть за стол переговоров. Он может заставить Владимира Зеленского, но не может заставить Путина. Российский диктатор пытался манипулировать американскими президентами, делая вид, что он заинтересован в завершении войны. Однако события развиваются так, что Трампу все очевиднее, что одними «пряниками», одними уступками — не получится заставить Путина сесть за стол переговоров», — отметил Белл.

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Вице-маршал в отставке также отметил, что «пока Путин доминирует на поле боя, пока он не достигнет своих военных целей», вероятнее всего, что он не сядет за стол переговоров.

«Маловероятно, что он сядет за стол переговоров и согласится на любую форму перемирия, а в конечном итоге на завершение войны. Подозреваю, что президент Трамп теряет терпение. Не думаю, что он верит, что 3-дневное перемирие Путина является чем-то большим, чем циничный маневр. Трамп получает советы от многих старших военных руководителей, которые видят все так, как оно есть», — добавил военный.

Белл считает, что сейчас «повестка дня Трампа начинает меняться».

«Однако если Трамп хочет заручиться поддержкой Путина в вопросе прекращения огня, ему придется задобрить его, заискивать перед ним, пытаться побудить его сесть за стол переговоров. Трамп сказал, что положит конец этой войне еще до того, как придет к власти. Сказал, что сделает это за 24 часа, потом за 100 дней. Прошло уже более 100 дней. Мы не приблизились к этому. Думаю, повестка дня Трампа начинает меняться», — добавил вице-маршал в отставке.

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Ранее мы писали, почему Путин молчит о присутствии на переговорах в Стамбуле.