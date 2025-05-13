Есть три причины: почему Путин молчит о присутствии на переговорах в Стамбуле

Президент РФ Владимир Владимир Путин / © Associated Press

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Президент РФ Владимир Владимир Путин не соглашается на безусловное прекращение огня, которое должно было начаться 12 мая, и до сих пор не ответил, прилетит ли в Стамбул на переговоры с Владимиром Зеленским. У диктатора есть несколько причин.

Такое мнение 24 канала высказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.

Чего боится Путин

Путин точно не надеялся, что последует именно такая реакция украинского президента. Еще одна неожиданность – реакция лидера Турции Реджепа Эрдогана. Как известно, украинский президент выразил готовность встретиться в Стамбуле, а Эрдоган поддержал такую идею.

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На самом деле подобные встречи готовят очень долго, ведь это большая нагрузка на принимающее их государство. Также усиленно работают разные военные, дипломатические, силовые структуры. Более того, Путин всегда прибывает с огромной свитой, которую нужно принимать.

"Скорее всего, диктатор думал, что ни Украина, ни Турция не согласятся. Понятно, почему он выбрал Стамбул. Это отсылка к так называемым "стамбульским договоренностям" в 2022 году, которые неоднократно опровергались", - подчеркнул Иван Тимочко.

Более того, Путин не ожидал столь быстрой реакции США, а значит, оказался в довольно непростой ситуации. Если уедет в Стамбул – покажет слабость перед своим народом. Если не уедет – подтвердит всему миру, что хочет продолжения войны.

Скорее всего, сейчас военно-политическое руководство размышляет о том, как вести себя в такой ситуации. Возможно, мы услышим заявления со ссылкой на технические причины, по которым Путин якобы не сможет приехать. Но не следует исключать, что молчание диктатора связано именно с подготовкой к полету в Турцию.

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Важный нюанс – Путин может бояться международного трибунала. Еще в 2023 году Международный уголовный суд выдал ордер на его арест.

"А третьим "сюрпризом" для Путина стало то, что Трамп изъявил желание появиться на этой встрече. Сложился ряд факторов, которые еще несколько дней назад было сложно представить", - отметил Иван Тимочко.

Теперь можно зафиксировать следующие моменты:

Украина не повелась на так называемые кратковременные "перемирия", которые Россия хотела использовать только для усиления своих подразделений на фронте;

Есть четкая позиция Запада по установлению 30-дневного прекращения огня и проведению переговоров. Пока Россия все это игнорирует;

Путину все труднее уклоняться от ответов;

США видят отношения России с Китаем;

Все больше стран вовлечены в переговорный процесс, а у главы Кремля остается меньшее поле для маневра.

Путин не планирует ехать в Стамбул — росСМИ

Как стало известно, президент РФ Владимир Путин не планирует лететь на переговоры в Стамбул. К визиту готовятся глава МИД Сергей Лавров и советник диктатора Юрий Ушаков.

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Источники Gulagu.net отметили: в случае какой-то крайне маловероятной личной договоренности с президентом США Дональдом Трампом решение о подготовке визита Путина может быть принято в любое время.

"На данный момент на 15 мая в расписании Путина запланированы встречи в Кремле", - говорится в сообщении.

Ранее отмечалось, что украинский лидер Владимир Зеленский согласится на переговоры в Стамбуле только в случае личной встречи с кремлевским руководителем Владимиром Путиным.