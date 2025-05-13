Переговоры Украины и РФ в Стамбуле: есть ли шанс, что после них закончится война

Война России против Украины / © ТСН

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Президент РФ Владимир Путин предложил Украине провести переговоры в Турции 15 мая, в свою очередь Владимир Зеленский заявил, что будет ждать российского диктатора там лично, пока неизвестно, состоятся ли эти переговоры, однако для Украины это может быть ловушкой.

Об этом 24 Канала сказал военнослужащий Сил ТРО ВСУ, военный эксперт Александр Мусиенко.

Россия будет манипулировать

По словам Мусиенко, несмотря на предложение Путина провести переговоры, принимать скорые решения, особенно на первых встречах, ему невыгодно. Диктатор будет максимально затягивать этот процесс.

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«Путину важно продемонстрировать, что Россия может навязать какие-либо требования. Для него принципиально, чтобы переговоры в Стамбуле начались. Почему? Потому что исполняется его воля, это он их предложил», — подчеркнул он.

Более того, Кремль будет давить на Запад, чтобы он не налагал санкции на Россию, ведь она ведет переговоры, будто чего от нее и требовали раньше. Также будут присутствовать манипуляции со стороны Кремля, вроде бы стороны договорились, а Украина не хочет выполнять условия.

«Переговорочный процесс возможен. Однако только поэтапно, как предложила Украина после прекращения огня на 30 суток. Во-вторых, при условии, что Запад станет активнее давить на Путина санкциями и присылать нам военную помощь», — объяснил Мусиенко.

Он отметил, что российская армия готовится к летнему наступлению, которое хочет сосредоточить на Донбассе. Поэтому, пока Россия будет вести переговоры и оттягивать время, оккупанты будут продолжать вести активные боевые действия и пытаться захватить всю область.

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Путин тянет время

Как известно, в Стамбуле 15 мая могут пройти переговоры Украины и России. Однако им предстоит 30-дневное прекращение огня, на которое РФ не соглашается. Мусиенко отмечал, что Владимир Путин ведет двойную игру: одновременно говорит о переговорах и продолжает наступательные действия.

«Путин тянет время, имитируя готовность к диалогу. Он создает иллюзию переговорного процесса, пытаясь избежать более жестких санкций и навязать свою повестку дня. В случае начала переговоров в Стамбуле Россия с большой вероятностью будет сразу выдвигать требования, например прекратить мобилизацию, отвести войска и т.д. Это тактика затягивания, которую мы уже видели. История повторяется», — подчеркнул эксперт.

Цель Кремля — ослабить Украину и окончательно ее завоевать. РФ от этого не отказывается. В то же время, Запад демонстрирует определенную нерешительность. Несмотря на важные визиты и поддержку, не видно логического продолжения: если Путин не соглашается с режимом тишины от 12 мая, то должны быть более жесткие санкции и большая поддержка Украины. Но пока реакция слаба, и Путин этим пользуется.

«Путин продолжает манипулировать, водить за нос Запад и фактически демонстрировать иллюзорность переговорного процесса, не ведущего к сдвигам в положительном направлении», — отмечает военный эксперт.

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Мусиенко убежден, что прекращение огня — это своего рода экзамен. Это испытание на то, насколько вы искренни в желании действительно прекращать войну.

«И если этот экзамен не сдать, если это испытание не пройти, то заключение напрашивается сам собой: на сегодняшний день Путин не готов прекращать войну, он готов вести боевые действия, в том числе пытаться манипулировать, обманывать и водить весь цивилизованный мир за нос», — пояснил эксперт.

Именно поэтому, отмечает Мусиенко, только жесткое давление на Россию, адские санкции, увеличение оказания помощи Украине, включение Украины как неотделимой важной составляющей в единое, целостное и интегрированное европейское пространство безопасности способны заставить Путина идти на уступки.

Напомним, Россия выдвинула условие Украины по переговорам. В частности, Киев должен «отказаться от любых ультиматумов».

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