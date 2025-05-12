Переговоры в Стамбуле: эксперт объяснил тактику России и конечную цель Путина

Переговоры Украины с Россией / © ТСН.ua

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В Стамбуле 15 мая могут состояться переговоры Украины и России. Однако им предстоит 30-дневное прекращение огня, на которое РФ не соглашается. Владимир Путин ведет двойную игру: одновременно говорит о переговорах и продолжает наступательные действия.

Об этом написал военный эксперт Александр Мусиенко.

Путин создает иллюзию переговорного процесса

По словам Мусиенко, следует зафиксировать следующие важные моменты:

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Украина вместе с западными партнерами продемонстрировала готовность к прекращению огня. Эта позиция была четко задекларирована, и, вероятно, обсуждались технические детали: механизмы мониторинга, контроль за линией столкновения и т.п.;

Турция выразила готовность присоединиться, а президент Франции Эммануэль Макрон после визита в Киев заявил, что идея отправки миротворческой миссии вместе с Британией остается актуальной. Эта инициатива — в повестке дня;

Владимир Зеленский и страны-лидеры «коалиции желающих» позвонили по телефону президенту США Дональду Трампу 10 мая. Стороны согласовали введение 30-дневного режима тишины, начиная с 12 мая. Это общая позиция Запада;

После этого предложение и требования были переданы России. Но российский диктатор Владимир Путин эту идею отверг, предложив возобновить переговоры в Стамбуле 15 мая.

«Путин тянет время, имитируя готовность к диалогу. Он создает иллюзию переговорного процесса, пытаясь избежать более жестких санкций и навязать свою повестку дня. В случае начала переговоров в Стамбуле Россия с большой вероятностью будет сразу выдвигать требования, например прекратить мобилизацию, отвести войска и т.д. Это тактика затягивания, которую мы уже видели. История повторяется», — подчеркнул эксперт.

Он предупреждает: сейчас будут выходить Ушаковы, Захаровы, Песковы и другие деятели. Их задача будет максимально акцентировать на переговорах в Стамбуле и размыть идею о прекращении огня. То есть, они будут концентрировать фокус внимания в информационном пространстве на том, что, мол, смотрите, какой Путин якобы миротворец, он предлагает переговоры, в то же время пытаясь размыть и всячески убрать из информационного пространства идею о прекращении огня. Они постараются навязывать именно российскую инициативу, говорить о том, что Россия всегда готова, мол, Украина и Запад отказываются.

«В РФ перескакивают через ступеньки, через этапность того переговорного процесса, который поддержан Украиной и Западом, и был предложен. До тех пор пока Соединенные Штаты не предлагали реализовать идею о прекращении огня и проверить искренность сторон в том, готовы ли они к прекращению огня или нет, до этого Россия ничего подобного не предлагала. Совершенно. Все идеи, которые были там и звучали до этого, не выдерживали критики, поскольку российская армия вела наступательные действия», — отметил Мусиенко.

Западу нужно продемонстрировать решительность

Цель Кремля — ослабить Украину и окончательно ее завоевать. РФ от этого не отказывается. В то же время, Запад демонстрирует определенную нерешительность. Несмотря на важные визиты и поддержку, не видно логического продолжения: если Путин не соглашается с режимом тишины с 12 мая, то должны быть более жесткие санкции и большая поддержка Украины. Но пока реакция слаба, и Путин этим пользуется.

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Он увидел, что Трамп, похоже, заинтересован в процессе переговоров, а не в результате. И это позволяет России вновь создавать картинку вроде бы прогресса — подобно тому, как это было с Минскими договоренностями, продолжавшимися годами без результата.

«Путин продолжает манипулировать, водить за нос Запад и фактически демонстрировать иллюзорность переговорного процесса, не ведущего к сдвигам в положительном направлении», — отмечает военный эксперт.

Как отмечает эксперт, 30-дневное прекращение огня — это тест. Если Россия действительно готова к миру, то прекратить обстрелы и боевые действия. Но, как видим, Путин ведет двойную игру: одновременно говорит о переговорах и продолжает наступательные действия.

Даже если переговоры в Стамбуле начнутся 15 мая, это может быть только первая ознакомительная встреча. Россия будет затягивать процесс, чтобы выиграть время для улучшения своих позиций на поле боя, продолжить атаки на гражданские объекты, а осенью, когда ситуация изменится, заявить о готовности к прекращению огня.

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«Все это выглядит как абсурдизация самого процесса. Украина, Европа и США пытаются предложить конструктивные решения, но Путин их сознательно нивелирует», — утверждает специалист.

Мусиенко убежден, что прекращение огня — это своего рода экзамен. Это испытание на то, насколько вы искренни в желании действительно прекращать войну.

«И если этот экзамен не сдать, если это испытание не пройти, то вывод напрашивается сам по себе: на сегодняшний день Путин не готов прекращать войну, он готов вести боевые действия, в частности пытаться манипулировать, обманывать и водить весь цивилизованный мир за нос. Он это делал и раньше», — объяснил эксперт.

Именно поэтому, отмечает Мусиенко, только жесткое давление на Россию, адские санкции, увеличение оказания помощи Украине, включение Украины как неотделимой важной составляющей в единое, целостное и интегрированное европейское пространство безопасности способны заставить Путина идти на уступки.

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Манипуляции Кремля по прекращению огня: детали ISW

Как отметили в Институте изучения войны, Россия пытается манипулировать в вопросе дискуссий о прекращении огня, а также взорвать партнерство Украины, Европы и Соединенных Штатов.

Эксперты отмечают, что российский диктатор Путин пытается манипулировать в вопросе прекращения огня в Украине, а также нарушить единство между Украиной, Европой и США по поводу 30-дневного перемирия.

В отчете отмечается, что кремлевские чиновники в последнее время активизировали взаимодействие с западными медиа, пытаясь донести свои месседжи непосредственно в администрацию Дональда Трампа и американскую аудиторию. В частности, они стремятся представить условия капитуляции Украины, предложенные Москвой, якобы взвешенные и приемлемые.

Ранее говорилось, что Зеленский посетит Турцию в четверг, 15 мая, даже если Россия не согласится начать прекращение огня 13 мая.

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