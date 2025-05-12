Apple планирует существенно повысить цены на iPhone - WSJ

iPhone / © Associated Press

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Компания Apple планирует повысить цены на свою осеннюю линейку iPhone, Journal. Стоимость новых моделей может расти, но компания не планирует привязывать повышение к торговым тарифам США на китайские товары, где большинство устройств Apple производятся.

Об этом сообщает The Wall Street.

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Согласно информации, Apple не связывает повышение цен с действующими тарифами на китайские импортные товары. Это может быть частью стратегии, рассматриваемой компанией в условиях нестабильности на глобальных рынках. В частности, в США остался 20% тариф на китайские товары, включая смартфоны, из-за вероятной причастности Китая к распространению фентанила.

Ожидается, что повышение цен будет сопровождаться новыми функциями и усовершенствованным дизайном смартфонов, в частности, ультратонкими моделями. Однако самый высокий спрос на продукцию Apple в Европе и Северной Америке может стать ключевым фактором для рассмотрения такого шага.

Несмотря на возможный рост цен, компания продолжит производство смартфонов в Индии, что также позволит снизить зависимость от китайских заводов. Однако для самых прибыльных моделей, таких как iPhone Pro и Pro Max, основное производство будет сохранено в Китае, поскольку индийская инфраструктура еще не способна обеспечить столь масштабность производства.

Учитывая ограничения, связанные с тарифами и изменениями на рынке, Apple сможет компенсировать дополнительные расходы из-за роста цен на свою продукцию.

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Напомним, ранее мы писали о том, что компания Apple призвала пользователей своей продукции обновить устройства из-за двух уязвимостей нулевого дня, которые уже использовали злоумышленники для атак.