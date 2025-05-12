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- Наука и IT
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Apple планирует существенно повысить цены на iPhone - WSJ
Причиной будущего роста цен на iPhone стало увеличение затрат на производство техники.
Компания Apple планирует повысить цены на свою осеннюю линейку iPhone, Journal. Стоимость новых моделей может расти, но компания не планирует привязывать повышение к торговым тарифам США на китайские товары, где большинство устройств Apple производятся.
Об этом сообщает The Wall Street.
Согласно информации, Apple не связывает повышение цен с действующими тарифами на китайские импортные товары. Это может быть частью стратегии, рассматриваемой компанией в условиях нестабильности на глобальных рынках. В частности, в США остался 20% тариф на китайские товары, включая смартфоны, из-за вероятной причастности Китая к распространению фентанила.
Ожидается, что повышение цен будет сопровождаться новыми функциями и усовершенствованным дизайном смартфонов, в частности, ультратонкими моделями. Однако самый высокий спрос на продукцию Apple в Европе и Северной Америке может стать ключевым фактором для рассмотрения такого шага.
Несмотря на возможный рост цен, компания продолжит производство смартфонов в Индии, что также позволит снизить зависимость от китайских заводов. Однако для самых прибыльных моделей, таких как iPhone Pro и Pro Max, основное производство будет сохранено в Китае, поскольку индийская инфраструктура еще не способна обеспечить столь масштабность производства.
Учитывая ограничения, связанные с тарифами и изменениями на рынке, Apple сможет компенсировать дополнительные расходы из-за роста цен на свою продукцию.
Напомним, ранее мы писали о том, что компания Apple призвала пользователей своей продукции обновить устройства из-за двух уязвимостей нулевого дня, которые уже использовали злоумышленники для атак.