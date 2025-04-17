Apple обратилась к владельцам iPhone с срочным заявлением

Apple призвала немедленно установить обновление на iPhone

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Apple призывает миллионы пользователей обновить свои устройства после обнаружения двух опасных уязвимостей нулевого дня, которые уже были использованы злоумышленниками для атак на отдельных пользователей.

Об этом сообщило издание Dailymail.

Какие устройства находятся под угрозой?

Обновить необходимо:

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iPhone XS и более новые модели

iPad Pro (все модели, начиная с 2018 года)

iPad Air 3-го поколения и более новых

iPad 7-го поколения и более новых

iPad mini 5-го поколения и более новых

Mac с macOS Sequoia

Apple TV (HD и 4K)

Apple Vision Pro

Если включены автоматические обновления, исправная версия уже установлена. В других случаях необходимо вручную загрузить iOS 18.4.1, iPadOS 18.4.1 или macOS Sequoia 14.4.1.

Какая угроза?

Две обнаруженные уязвимости — CVE-2025-31200 (в CoreAudio) и CVE-2025-31201 (в RPAC) — позволяют хакерам получить контроль над устройством через:

Злонамеренные аудиофайлы (например, MP3). Воспроизведение такого файла может активировать вредоносный код.

Обход защиты PAC, открывающий доступ к памяти устройства.

Это позволяет похищать данные, пароли или даже полностью заблокировать гаджет.

Что делать?

Проверьте обновление: Настройки → Основные → Обновления. Включите автоматические обновления, чтобы избежать подобных рисков в будущем. Не загружайте файлы из недоверенных источников, особенно аудио и медиа.

По данным BleepingComputer, это уже пятая нулевая уязвимость в 2025 году.

Напомним, Apple представила бюджетный iPhone 16E.