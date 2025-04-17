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Германия передала Украине новый пакет военной помощи: что он содержит
В список в частности вошли САУ Zuzana, ракеты для IRIS-T и боеприпасы.
Правительство Германии обновило перечень военной помощи для Украины, в который вошли САУ Zuzana, ракеты IRIS-T и боеприпасы.
Об этом идет речь на правительственном сайте Германии.
Согласно информации, Украина получила от Германии:
6 бронированных ремонтно-эвакуационных машин Bergerpanzer 2,
4 машины Kinetic Defence Vehicles (усовершенствованный вариант новой системы защиты от БпЛА);
боеприпасы для танков Leopard 2,
три колесных артустановки Zuzana 2,
27 000 артиллерийских боеприпасов калибром 155-мм,
1000 боеприпасов калибром 122-мм,
4 машины разминирования WiSENT 1 MC;
2 дополнительных минных рала.
Также значительная часть объявленной помощи приходится на беспилотные системы и пехотное вооружение. Речь идет о 150 баражирующих боеприпасах HF-1, 10 морских беспилотниках Sonobot и 70 разведывательных дронов Vector.
Также в перечень военной помощи вошло большое количество пехотного снаряжения, штурмовых винтовок и спецсредств, в частности, 92 инфракрасных бинокли, 187 лазерных дальномеров, 150 000 жгутов и 1300 спальных мешков.
В целом, по состоянию на 17 апреля 2025 г. Германия предоставила или обязалась оказать в течение будущих лет военную помощь на сумму около 28 млрд евро.
Напомним, ранее речь шла о том, что Британия поддерживает передачу немецких ракет Taurus Украине . Ранее правительство Олафа Шольца отказывалось поставлять ракеты Украине.
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