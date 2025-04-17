Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги: що він містить

Уряд Німеччини оновив перелік військової допомоги для України, до якого увійшли САУ Zuzana / © facebook.com

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Уряд Німеччини оновив перелік військової допомоги для України, до якого увійшли САУ Zuzana, ракети для IRIS-T та боєприпаси.

Про це йдеться на урядовому сайті Німеччини.

Згідно із інформацією, Україна отримала від Німеччини:

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6 броньованих ремонтно-евакуаційних машин Bergerpanzer 2,

4 машини Kinetic Defence Vehicles (удосконалений варіант нової системи захисту від БпЛА);

боєприпаси для танків Leopard 2,

три колісні артустановки Zuzana 2,

27 000 артилерійських боєприпасів калібром 155-мм,

1000 боєприпасів калібром 122-мм,

4 машини розмінування WiSENT 1 MC;

2 додаткові мінні рала.

Також значна частина оголошеної допомоги припадає на безпілотні системи та піхотне озброєння. Йдеться про 150 баражуючих боєприпасів HF-1, 10 морських безпілотників Sonobot та 70 розвідувальних дронів Vector.

Також до переліку військової допомоги увійшла велика кількість піхотного спорядження, штурмових гвинтівок та спецзасобів, зокрема, 92 інфрачервоні біноклі, 187 лазерних далекомірів, 150 000 джгутів та 1300 спальних мішків.

Загалом, станом на 17 квітня 2025 року Німеччина надала або зобов’язалася надати впродовж майбутніх років військову допомогу на суму близько 28 млрд євро.

Нагадаємо, раніше йшлося про те, що Британія підтримує передавання німецьких ракет Taurus Україні. Раніше уряд Олафа Шольца відмовлявся постачати ракети Україні.

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