Ракета Taurus

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У Великій Британії заявили, що цілком підтримують плани майбутнього канцлера Німеччини Фрідріха Мерца щодо постачання Україні ракет Taurus.

Про це пише видання The Telegraph із посиланням на британського чиновника.

«Ми продовжуємо працювати з нашими партнерами, включно з Німеччиною, щоб якомога краще оснастити Україну для захисту її суверенної території», — сказав він.

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Уряд Олафа Шольца відмовлявся постачати ракети Україні, мотивуючи це тим, що таким чином Німеччина може бути втягнута у пряме протистояння з російськими агресорами.

«Як відомо, пан Шольц побоювався сценарію, за якого Україна використає ракети Taurus для обстрілу московського Кремля або руйнування стратегічно важливого Керченського мосту в Криму. (…) Але пан Мерц, який має стати канцлером на початку травня після перемоги на виборах у лютому 2025 року, тепер, схоже, готовий передати ракети (Україні — ред.)», — повідомляє видання.

Раніше повідомлялося, що майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що він підтримує передавання ракет Taurus Україні, якщо це рішення буде узгоджене з європейськими партнерами.

Ми раніше інформували, що генеральний секретар Соціал-демократичної партії Німеччини Маттіас Мірш заявив, що майбутній канцлер Фрідріх Мерц, відомий підтримкою постачання ракет Taurus Україні, перегляне свою позицію після отримання всієї інформації щодо них.