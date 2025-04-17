Британия поддерживает передачу немецких ракет Taurus Украине — The Telegraph

Ракета Taurus

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В Великобритании заявили, что полностью поддерживают планы будущего канцлера Германии Фридриха Мерца по поставкам Украине ракет Taurus .

Об этом пишет издание The Telegraph со ссылкой на британского чиновника.

«Мы продолжаем работать с нашими партнерами, включая Германию, чтобы как можно лучше оснастить Украину для защиты ее суверенной территории», — сказал он.

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Правительство Олафа Шольца отказывалось поставлять ракеты Украине, мотивируя это тем, что таким образом Германия может быть вовлечена в прямое противостояние с российскими агрессорами.

«Как известно, господин Шольц опасался сценария, при котором Украина использует ракеты Taurus для обстрела московского Кремля или разрушения стратегически важного Керченского моста в Крыму. (…) Но господин Мерц, который должен стать канцлером в начале мая после победы на выборах в феврале 2025 года, теперь, похоже, готов передать ракеты (Украина — ред.)», — сообщает издание.

Ранее сообщалось, что будущий канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что он поддерживает передачу ракет Taurus Украине, если это решение будет согласовано с европейскими партнерами .

Мы ранее информировали, что генеральный секретарь Социал-демократической партии Германии Маттиас Мирш заявил, что будущий канцлер Фридрих Мерц, известный поддержкой поставок ракет Taurus Украине, пересмотрит свою позицию после получения всей информации о них .