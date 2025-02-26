В Германии модернизируют крылатые ракеты TAURUS: что известно

Модернизация направлена на продление срока службы ракеты до 2045 года.

Оборонительная компания MBDA объявила о старте модернизации крылатых ракет TAURUS KEPD 350.

Об этом сообщила пресс-служба MBDA.

Модернизация направлена на продление срока службы ракеты до 2045 года и включает обновление систем наведения, улучшение устойчивости к радиоэлектронному противодействию и улучшение стелс-характеристик. Ожидается совершенствование GPS, инерциальной навигации и системы навигации с привязкой к местности.

Бундесвер имеет около 600 таких ракет, что является ключевым элементом ударных возможностей ВВС Германии. ракеты способны уничтожать защищенные цели, такие как бункеры и командные пункты, с высокой точностью. Модернизация этих ракет позволит повысить эффективность поражения, в частности благодаря усовершенствованной двухступенчатой боеголовке.

Ключевые характеристики ракеты:

Длина: 5,1 м

Масса: 1400 кг

Двигатель: турбовентиляторный Thielert Centurion 2.0

Дальность: более 500 км

Система наведения: GPS, инерциальная навигация, TRN

Боеголовка: двухступенчатая, 480 кг

Платформы: Eurofighter Typhoon

Напомним, в Словакии взорвалась гаубица Zuzana 2, предназначавшаяся для Украины.

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