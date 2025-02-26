В Германии модернизируют крылатые ракеты TAURUS: что известно

Модернизация направлена на продление срока службы ракеты до 2045 года.
Оборонительная компания MBDA объявила о старте модернизации крылатых ракет TAURUS KEPD 350.
Об этом сообщила пресс-служба MBDA.
Модернизация направлена на продление срока службы ракеты до 2045 года и включает обновление систем наведения, улучшение устойчивости к радиоэлектронному противодействию и улучшение стелс-характеристик. Ожидается совершенствование GPS, инерциальной навигации и системы навигации с привязкой к местности.
Бундесвер имеет около 600 таких ракет, что является ключевым элементом ударных возможностей ВВС Германии. ракеты способны уничтожать защищенные цели, такие как бункеры и командные пункты, с высокой точностью. Модернизация этих ракет позволит повысить эффективность поражения, в частности благодаря усовершенствованной двухступенчатой боеголовке.
Ключевые характеристики ракеты:
- Длина: 5,1 м
- Масса: 1400 кг
- Двигатель: турбовентиляторный Thielert Centurion 2.0
- Дальность: более 500 км
- Система наведения: GPS, инерциальная навигация, TRN
- Боеголовка: двухступенчатая, 480 кг
- Платформы: Eurofighter Typhoon
Напомним, в Словакии взорвалась гаубица Zuzana 2, предназначавшаяся для Украины.
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