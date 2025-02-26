Категория
Оружие
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В Германии модернизируют крылатые ракеты TAURUS: что известно

В Германии модернизируют крылатые ракеты TAURUS: что известно

Немецкая ракета Taurus / Фото: Associated Press

Модернизация направлена на продление срока службы ракеты до 2045 года.

Оборонительная компания MBDA объявила о старте модернизации крылатых ракет TAURUS KEPD 350.

Об этом сообщила пресс-служба MBDA.

Модернизация направлена на продление срока службы ракеты до 2045 года и включает обновление систем наведения, улучшение устойчивости к радиоэлектронному противодействию и улучшение стелс-характеристик. Ожидается совершенствование GPS, инерциальной навигации и системы навигации с привязкой к местности.

Бундесвер имеет около 600 таких ракет, что является ключевым элементом ударных возможностей ВВС Германии. ракеты способны уничтожать защищенные цели, такие как бункеры и командные пункты, с высокой точностью. Модернизация этих ракет позволит повысить эффективность поражения, в частности благодаря усовершенствованной двухступенчатой боеголовке.

Ключевые характеристики ракеты:

  • Длина: 5,1 м
  • Масса: 1400 кг
  • Двигатель: турбовентиляторный Thielert Centurion 2.0
  • Дальность: более 500 км
  • Система наведения: GPS, инерциальная навигация, TRN
  • Боеголовка: двухступенчатая, 480 кг
  • Платформы: Eurofighter Typhoon

Напомним, в Словакии взорвалась гаубица Zuzana 2, предназначавшаяся для Украины.

Читайте также:

Похожие темы:

Следующая публикация