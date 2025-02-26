ВСУ улучшили ситуацию под Покровском: откуда выбит враг

Эта победа позволила ВСУ улучшить свои тактические позиции и не допустить дальнейшего продвижения врага на этом направлении.

На Покровском направлении Вооруженные силы Украины успешно выбили российских оккупантов из села Котлино Донецкой области.

Об этом сообщили в пресс-службе 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады ДШВ ВСУ.

"Сичеславские десантники взяли под контроль населенный пункт Котлино. В ходе штурмовых восстановительных действий наши воины зачистили населенный пункт и заставили противника отступить", – говорится в сообщении.

Отмечается, что оккупанты планировали использовать этот населенный пункт для выхода на трассу Покровск-Днепр, поэтому враг бросил туда значительные силы.

Однако украинские военные и смежные подразделения не позволили захватчикам закрепиться в селе и выбили их за его пределы.

Напомним, украинские военнослужащие рассказали о ситуации на линии фронта и о том, чего сейчас не хватает в ВСУ.

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