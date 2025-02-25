Польша передаст Украине больше Starlink для ВСУ

В ноябре 2024 года была заказана новая партия устройств, которые Украина получает поэтапно.

Польша в ближайшее время увеличит поставки систем Starlink Украине, чтобы обеспечить ее войска стабильной связью на фронте. Это решение должно существенно усилить обороноспособность Украины.

Об этом сообщает Puls Biznesu.

Как отметил вице-премьер-министр цифровых технологий Польши Кшиштоф Гавковский, доступ к спутниковой связи чрезвычайно важен для бойцов ВСУ.

По состоянию на конец 2024 года Польша передала Украине 24 400 терминалов Starlink от компании SpaceX Илона Маска. Кроме того, в ноябре 2024 года была заказана новая партия устройств, которые Украина получает поэтапно.

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Отмечается, что Польша предоставляет эти терминалы Украине в формате ссуды, что позволяет избежать налоговых и юридических препятствий.

"Польша снабжает Интернетом украинское общество и армию. Благодаря Starlink Украина успешно удерживает фронт", – сказал Гавковский.

Издание также отмечает, что предоставленные Польшей терминалы составляют половину всех активных устройств Starlink в Украине. В 2024 году Польша потратила на их обслуживание и закупку 120,66 млн злотых (свыше 1,2 млрд грн). А в 2025 году эта сумма вырастет до 186,8 млн злотых (около 2 млрд грн).

Напомним, накануне начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов сообщил об отсутствии какой-либо системной работы по блокированию систем Starlink, которыми пользуются украинские военные.