Блокировка Starlink в Украине: Буданов разъяснил ситуацию

За последние полторы недели фиксируются случаи блокировки так называемых "серых старлинков", которыми пользуются оккупанты.

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов сообщил, что на сегодняшний момент нет никакой системной работы по блокированию спутниковых систем связи Starlink, которыми пользуются украинские военные.

Об этом он сообщил во время форума "Украина. Год 2025".

"Пожалуйста, успокойтесь с этим вопросом", — сказал он.

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По словам Буданова, за последние полторы недели фиксируются случаи блокировки так называемых "серых старлинков" — систем, которыми пользуются на линии фронта оккупанты.

“Такие случаи реально есть и они не единичны. Были дни, когда выключали целые [вражеские] подразделения”, - добавил он.

Напомним, ранее агентство Reuters сообщило о намерениях Вашингтона отключить систему спутниковой связи Starlink как способ давления на Украину для заключения соглашения о полезных ископаемых. Однако Илон Маск опроверг эту информацию.

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