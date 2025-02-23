Зеленский ответил, приедет ли Трамп в Украину

Президент Владимир Зеленский ответил, приглашал ли президента США Дональда Трампа в Украину.

Об этом заявил он на пресс-конференции "Украина. Год 2025".

По его словам, Трамп может приехать в Украину.

"Приглашал ли я президента Трампа? Всегда приглашаю. Всех наших контактов. Очень хотел бы, чтобы он был в Украине. Вы знаете, здесь был Келлог, также был министр финансов И, безусловно, много сенаторов, конгрессменов очень часто приезжают к нам. Да, и я бы очень хотел, чтобы он приехал. Или я приеду в Вашингтон", – сказал Зеленский.

Ранее Зеленский ответил, готов он покинуть пост президента, если это будет означать мир для Украины.

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