Зеленський відповів, чи приїде Трамп в Україну

Президент Володимир Зеленський відповів, чи запрошував президента США Дональда Трампа в Україну.

Про це заявив він на пресконференції "Україна. Рік 2025".

За його словами, Трамп може приїхати в Україну.

"Чи запрошував я президента Трампа? Завжди запрошую. Усіх наших контактів. Дуже хотів би, щоб він був в Україні. Ви знаєте, тут був Келлог, також був міністр фінансів. І, безумовно, багато сенаторів, конгресменів дуже часто приїжджають до нас. Так, і я б дуже хотів, щоб він приїхав. Але поки що нам цього не вдалося, але не важливо, він сюди приїде. Це найкраще. Або я приїду в Вашингтон. Це також буде предметно", – сказав Зеленський.

Раніше Зеленський відповів, чи готовий він залишити пост президента, якщо це означатиме мир для України.

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