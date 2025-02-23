Чи закінчиться війна в Україні в 2025 році: Буданов відповів

Чи вірить Буданов в закінчення війни в 2025 році.

Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов відповів, чи закінчиться війна в Україні в 2025 році.

Про це він сказав у межах форуму “Україна. Рік 2025”.

Буданов вірить в закінчення війни в 2025 році.

“Ви почули від кількох спікерів, що як мінімум РФ треба передишка, припинення вогню. Їй не вистачає сил. Це одна з причин. Друга – велика фінансова ціна для РФ”, – пояснив очільник ГУР.

На уточнююче питання, коли це може статися, він відповів, що тоді, коли всі сторони будуть до цього готові та погодять спільний план.

Раніше Буданов прокоментував можливу масовану атаку Росії в понеділок, 24 лютого.

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