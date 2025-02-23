Чи готова Україна до "компромісів": Єрмак озвучив позицію влади

Українська влада намагатиметься закінчити війну підписанням мирної угоди. Але це не передбачає компромісів щодо незалежності нашої держави, її територіальної цілісності та суверенітету.

Про це заявив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак під час участі у форумі "Україна. Рік 2025".

"Від того, як закінчиться війна в Україні, залежатиме майбутнє не тільки Європи, а й світу. І саме тому позиція президента і всієї команди залишається незмінною – для нас не може бути компромісів щодо нашої незалежності, територіальної цілісності та суверенітету. Саме на цих позиціях перебуває Україна", – зазначив керівник ОПУ.

Андрій Єрмак підкреслив, що ніхто в світі не хоче миру більше, ніж українці. Але цей мир повинен бути справедливим та стійким, "із залізобетонними гарантіями безпеки".

Нагадаємо, Українська делегація готується до наступного етапу переговорів із США. Україна активно співпрацює зі США у питанні посилення обороноздатності, зокрема постачання озброєння та економічної допомоги.

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