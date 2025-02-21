Лукашенко відреагував на переговори США і Росії

Політична ситуація в світі змінюється. Сполучені Штати Америки можуть спробувати "розсварити" Російську Федерацію та Китай.

Про це заявив "президент" Білорусі Олександр Лукашенко, повідомляє "Радіо Свобода".

"Але не потрібно тішити себе. Ми не знаємо, чого хочуть США. Ми не знаємо, що вони вимагатимуть від росіян в обмін на припинення війни тощо. Мені здається, що вони зараз спробують посварити росіян і китайців. Цього росіянам допустити не можна", - висловився білоруський диктатор, коментуючи переговори США і РФ.

Лукашенко каже, "десь, мабуть, вигідно, десь навряд чи" такі переговори для Білорусі.

"Коли туди повертаються всі ці іноземні компанії - спочатку американські, потім європейські. Змагатися на нашому полі буде непросто. Але їжа знадобиться всім", - наголосив самопроголошений білоруський президент.

Нагадаємо, Китай також відреагував на переговори США і Росії. Пекін вітає такі зусилля Москви та Вашингтона. Втім, сподівається на участь інших сторін у перемовинах.

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