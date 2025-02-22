Зеленський підпише угоду про корисні копалини із США: WSJ назвало дату

Келлог відіграв "велику роль" під час візиту до Києва.

Президент України Володимир Зеленський може підписати угоду про видобуток корисних копалин із Сполученими Штатами Америки вже сьогодні, 22 лютого.

Про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на джерела, що знайомі із переговорами.

Інший співрозмовник видання, близький до уряду України, повідомив, що "велику роль" в узгодженні умов угоди зіграв спецпредставник США Кіт Келлог. Зазначається, що нібито він налагодив довірчі стосунки із Зеленським та іншими чиновниками під час свого триденного візиту до Києва.

Своєю чергою, 21 лютого президент Зеленський наголосив, що українська та американська групи переговорників продовжують роботу над проєктом угоди.

"Ця угода, яка може додати нашим відносинам, і головне – деталі зробити так, щоб це могло спрацювати. Я сподіваюся на результат – справедливий результат", - наголосив український лідер.

Тим часом американський президент Дональд Трамп заявив журналістам увечері 21 лютого, мовляв, переконаний у тому, що Київ хоче укласти цю угоду.

Нагадаємо, деякі країни Європи стривожені останніми заявами президента США Дональда Трампа на адресу України та Володимира Зеленського. Зокрема, про свої побоювання заявили у Греції та Литві.

Представниця Євросоюзу з закордонних справ Кая Каллас, коментуючи переговори США з агресоркою Росією, каже, що Кремль не відмовляється від своїх територіальних цілей в Україні. Ба більше, умиротворення РФ послужить небезпечним сигналом.

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