Втрати Росії станом на 22 лютого: Генштаб оновив дані

Станом на ранок 22 лютого ЗСУ знищили 866 000 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1140 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ:

особового складу ‒ близько 866 000 (+1140) осіб,

танків ‒ 10161 (+15) од,

бойових броньованих машин ‒ 21139 (+9) од,

артилерійських систем – 23528 (+66) од,

РСЗВ – 1295 (+0) од,

засоби ППО ‒ 1080 (+0) од,

літаків – 370 (+0) од,

гелікоптерів – 331 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 26311 (+155),

крилаті ракети ‒ 3064 (+0),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 38234 (+139) од,

спеціальна техніка ‒ 3754 (+1).

Як повідомлялося, колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний назвав "абсолютно свою помилку" на посаді головнокомандувача. З його слів, на початку війни українське командування недооцінило готовність Кремля йти на величезні втрати заради досягнення своєї мети.

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