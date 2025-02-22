Втрати Росії станом на 22 лютого: Генштаб оновив дані

Знищено чимало російської техніки.
Станом на ранок 22 лютого ЗСУ знищили 866 000 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1140 військових. Дані уточнюються.
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати армії РФ:
- особового складу ‒ близько 866 000 (+1140) осіб,
- танків ‒ 10161 (+15) од,
- бойових броньованих машин ‒ 21139 (+9) од,
- артилерійських систем – 23528 (+66) од,
- РСЗВ – 1295 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 1080 (+0) од,
- літаків – 370 (+0) од,
- гелікоптерів – 331 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 26311 (+155),
- крилаті ракети ‒ 3064 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 38234 (+139) од,
- спеціальна техніка ‒ 3754 (+1).
Як повідомлялося, колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний назвав "абсолютно свою помилку" на посаді головнокомандувача. З його слів, на початку війни українське командування недооцінило готовність Кремля йти на величезні втрати заради досягнення своєї мети.