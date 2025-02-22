Вночі росіяни вдарили по Україні безпілотниками: скільки "Шахедів" збила ППО

У кількох регіонах фіксують наслідки атаки російських дронів.
Вночі проти 22 лютого російська армія атакувала Україну 162 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. ППО знищила 82 дрони. Також 55 БпЛА-імітаторів було локаційно втрачено.
Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.
"Станом на 08:00 підтверджено збиття 82 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Житомирській, Вінницькій, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій та Дніпропетровській областях", - наголосило Командування.
Зазначається, що внаслідок ворожої атаки постраждали Київська, Харківська, Кіровоградська та Дніпропетровська області.
Окупанти атакували безпілотниками із напрямків Орла, Брянська, Курська, Міллєрово та Приморсько-Ахтарська, додали в ПС.
Нагадаємо, цієї ночі над Україною кружляли ворожі безпілотники. У низці регіонів було оголошено повітряну тривогу. Крім того, лунали вибухи.