Вночі росіяни вдарили по Україні безпілотниками: скільки "Шахедів" збила ППО

Вночі проти 22 лютого російська армія атакувала Україну 162 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. ППО знищила 82 дрони. Також 55 БпЛА-імітаторів було локаційно втрачено.

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

"Станом на 08:00 підтверджено збиття 82 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Житомирській, Вінницькій, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій та Дніпропетровській областях", - наголосило Командування.

Зазначається, що внаслідок ворожої атаки постраждали Київська, Харківська, Кіровоградська та Дніпропетровська області.

Окупанти атакували безпілотниками із напрямків Орла, Брянська, Курська, Міллєрово та Приморсько-Ахтарська, додали в ПС.

Нагадаємо, цієї ночі над Україною кружляли ворожі безпілотники. У низці регіонів було оголошено повітряну тривогу. Крім того, лунали вибухи.

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