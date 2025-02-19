Чехія скасує тимчасовий захист для українців: за яких умов

У разі перемир’я чи закінчення війни, у всіх біженців у Чехії термін тимчасового захисту закінчиться вже наступного дня.

У той момент, коли в Україні буде оголошено припинення вогню або будь-яке закінчення війни, жоден новий українець не отримає тимчасового захисту в Чехії.

Про це міністр внутрішніх справ Чехії Віт Ракушан сказав у коментарі Novinky.cz.

Міністр наполягає на тому, що необхідно запобігти другій хвилі біженців, щоб у мирний час до Чехії не прибула велика кількість інших шукачів притулку, наприклад чоловіків, які хотіли б приєднатися до своїх сімей, що вже проживають у країні. Їм доведеться подавати документи на проживання, як і іншим іноземцям.

"Як би не закінчилася війна, після її закінчення ніхто не зможе прийти сюди, до Інституту тимчасового захисту. Крім того, якби це був випадок возз’єднання сім’ї, це мало б відбутися відповідно до чинного порядку денного для іноземців, який має Чеська Республік", – сказав Ракушан.

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Чоловіки, чиї сім’ї вже проживають у Чехії, не отримають автоматичного захисту, а повинні пройти звичайний бюрократичний процес, під час якого заяву можуть прийняти або відхилити.

Повідомляється, що у разі перемир’я чи закінчення війни, у всіх біженців у Чехії термін тимчасового захисту закінчиться вже наступного дня, але вони все одно зможуть перебувати у країні певний період часу, наприклад рік чи півтора. Однак протягом цього часу біженцям доведеться перейти на звичайний режим проживання, тобто той, який використовують інші іноземці.

"До них застосовувалися б ті ж правила, що й до всіх", – зазначив очільник МВС.

"В опитуваннях близько п’ятдесяти відсотків з них заявляють, що хотіли б залишитися тут. Проте досвід показує, що хтось із них може передумати, хтось приєднається, бо влаштувався тут на роботу, сім’ї ростуть. Якби це було близько п’ятдесяти відсотків, давайте розраховувати на двісті тисяч людей. Це ситуація, з якою ми б точно змогли впоратися", – розповів Ракушан.

Чехія таким чином готується до сценаріїв у разі припинення вогню в Україні.

"Ми разом із Польщею, яка головує в Раді Європейського Союзу, готуємо для цього документи. Ми хочемо, щоб це було завершено в найближчі місяці", – сказав міністр.

На його думку, рішення має бути ухвалене на рівні всього ЄС. Чехія хоче, щоби приблизний варіант пропозиції зʼявився під час польського головування у Раді ЄС, тобто до кінця червня.

"Такий план не підготує для вас Іспанія, Франція чи будь-яка інша країна, яка зараз не має такої гострої проблеми, як у нас", – зазначив очільник МВС.

Зазначається, що у Польщі перебувають понад 990 тис. українських біженців, у Чехії – понад 397 тис.

Ракушан сказав, що у ЄС також мають створити центри повернення, які полегшать українцям повернення на Батьківщину. Зокрема, такий центр найближчими тижнями має відкритися у Німеччині. Про це говорять Польща та Австрія. Такий центр буде створено також у Чехії.

"Вони запропонували б роботу в Україні, проживання, перспективу життя та умови, за яких люди повернуться. Водночас вони також допомагали б українцям, які вирішили залишитися тут, організувати свій переїзд до іншої країни", – розповів міністр.

Він обговорював це з віцепрем’єр-міністром України Олексієм Чернишовим ще наприкінці січня. Зараз, за словами Ракушана, очікується детальніша інформація від України.

До слова, в кінці січня США призупинили програму для українських біженців United for Ukraine. Нові запит поки що не розглядатимуться.