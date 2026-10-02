У Чехії провели паралель між Україною та Мюнхеном-1938: від чого застерегли світ

Чехія

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Світ не має права погоджуватися на рішення щодо України без її участі або сподіватися, що територіальні поступки Росії принесуть тривалий мир.

Про це в коментарі Укрінформу заявила депутатка чеського парламенту та колишня міністерка оборони Чехії Яна Чернохова.

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Вона провела паралель між сучасною війною Росії проти України та подіями 1938 року, коли Велика Британія, Франція, Німеччина й Італія підписали Мюнхенську угоду без участі Чехословаччини.

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За словами Чернохової, тоді союзники фактично погодилися на передачу Судетської області нацистській Німеччині в надії уникнути більшої війни.

"Ми не маємо права пожертвувати Україною", — наголосила вона, додавши, що саме Київ повинен мати ключове слово у визначенні повоєнного устрою країни.

Чернохова також розкритикувала дискусії про можливість "платити за мир територією". На її думку, історія Мюнхенської угоди показує небезпеку рішень про долю держави-жертви агресії без її участі.

Окремо вона висловила занепокоєння через російські удари по українській енергетиці напередодні зими та закликала не сприймати руйнування критичної інфраструктури як нову норму.

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Ексочільниця Міноборони Чехії також заявила про зниження рівня підтримки України з боку нинішньої чеської влади. Вона звернула увагу, що прем’єр Андрей Бабіш за десять місяців не відвідав Україну, як і міністр оборони Яромир Зуна.

Раніше повідомлялося, що розвідка Данії попередила про зростання ризиків обмеженого військового вторгнення або гібридних атак Росії проти однієї з країн НАТО вже найближчими місяцями.

Ми раніше інформували, що заліт російського Мі-8 у Польщу є частиною підготовки Кремля до потенційної агресії проти НАТО.

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