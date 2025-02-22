Магнітна буря 22 лютого: яка буде її активність

Магнітні бурі здатні впливати на організм людини протягом кількох днів.
Сьогодні, 22 лютого, фахівці фіксують низький рівень сонячної активності. К-індексом 3 (зелений) відповідає не сильній магнітній бурі.
Про це повідомляє ресурс meteoagent.
Тривалий час фахівці фіксували високу сонячну активність - це був К-індекс 6 та К-індекс 5 (червоні рівні). Останні два дні магнітна буря трохи вщухла: 20 лютого сягнула рівня К-індекс 4, а 21 лютого - К-індекс 3.
Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години.
Магнітні бурі здатні впливати на організм людини протягом кількох днів - як до її початку, так і після її завершення. Найбільше піддаються впливу метеозалежні, люди з хронічними захворюваннями або ті, хто перебуває під впливом стресу.