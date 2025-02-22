Магнітна буря 22 лютого: яка буде її активність

Сьогодні, 22 лютого, фахівці фіксують низький рівень сонячної активності. К-індексом 3 (зелений) відповідає не сильній магнітній бурі.

Про це повідомляє ресурс meteoagent.

Тривалий час фахівці фіксували високу сонячну активність - це був К-індекс 6 та К-індекс 5 (червоні рівні). Останні два дні магнітна буря трохи вщухла: 20 лютого сягнула рівня К-індекс 4, а 21 лютого - К-індекс 3.

Магнітна буря 22 лютого. Фото meteoagent.

Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години.

Магнітні бурі здатні впливати на організм людини протягом кількох днів - як до її початку, так і після її завершення. Найбільше піддаються впливу метеозалежні, люди з хронічними захворюваннями або ті, хто перебуває під впливом стресу.

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