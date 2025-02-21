Синоптикиня повідомила, коли відступлять морози і в Україні відчутно потеплішає

В Україні ще утримається морозна погода. Їхнє послаблення та поступове підвищення температури повітря очікується лише після 25 лютого.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

З її слів, зараз над Україною розташувався антициклон. Саме тому в більшості областей найближчими вихідними переважатиме суха погода. Втім, в неділю, 23-го лютого, у східних областях сніжитиме. Це вплив циклону зі сходу.

В більшості областей 22-23 лютого вночі температура повітря становитиме 10-17° морозу. Вдень вона опуститься до 2-7° морозу. Трощи вищими показники будуть на заході: вдень від -1° до +5°.

У Києві протягом суботи і неділі опадів не передбачається. Вночі стовпчики термометрів покажуть 12-14° морозу , а в денні години 2-4° нижче нуля.

Як повідомляють синоптики, в Україні зима надолужує втрачене. Прийдешній тиждень став найзимовішим періодом за весь сезон.

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