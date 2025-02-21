Зима надолужує втрачене: Україну накриє антициклон

Зима надолужує втрачене! Саме так синоптики описали погоду, яка панувала в Україні впродовж цього робочого тижня. Кажуть, що цей період став найзимовішим за весь сезон. Якої погоди очікувати 21 лютого і коли морози відступлять – дивіться в ексклюзиві TSN.ua.

Зима лютує!

Зима лютує! Протягом останніх кількох днів Україну охопив холод. У деяких областях випав сніг, температурні показники стали набагато нижчими, а дороги - слизькими. Посеред тижня морози все ж ослабли на кілька градусів: температура вночі в Карпатах та на сході країни була в діапазоні −13…−18, на решті території −7…−14. А денна температура - 0…-7 градусів. У південно-західній частині країни було тепліше: вдень від -2 до +3. Втім, вже 21 лютого знову запанує антициклон, поле високого тиску, тож опадів у п’ятницю вже не очікується, а от морозна погода буде утримуватися практично до завершення тижня. Весь цей час зберігатиметься і сніговий покрив. Про це NV розповіла Наталія Птуха, синоптикиня Укргідрометцентру. За її словами, зміну погоди можна очікувати аж на початку наступного тижня — там проглядається тенденція до відчутного підвищення показників температури повітря, пояснює експертка. Тоді ж, швидше за все, почне танути сніг, адже денна температура все частіше буде зі знаком "+". Тому поки насолоджуємося зимовою погодою.

Обережно, сильний вітер!

Своєю чергою синоптикиня Наталка Діденко зазначила, що наразі в Україні з погодою все стабільно. Сухо, холодно, антициклон, арктична повітряна маса. Тому й 21 лютого в Україні - без істотних опадів. Вночі очікується -10-15 градусів, на сході –12-19 градусів. Протягом дня -1-6 градусів. Діденко зазначила – така панує зараз одноманітна погода, що атмосфера вирішила її розбавити сильним вітром на півдні України, де можливо до 15-20 метрів за секунду. У Києві 21-го лютого без опадів. Вночі -10-12 градусів, вдень близько 5 градусів морозу. Строки потепління поки що незмінні – з 25-го лютого!

Прогноз від метеоролога

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Прогноз погоди на найближчі дні зробив і метеоролог Ігор Кібальчич. За його словами, у п'ятницю, 21 лютого, у більшості регіонів України істотних опадів не передбачається, лише вночі у Криму пройде невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер північний, північно-східний, 5 – 10 м/с, у Криму та Приазов'ї можливі пориви, 15 – 17 м/с. Температура повітря вночі очікується в межах -6...-11 °С, у північних, східних областях та Карпатах -11...-16 °С; вдень -2...-7 °С, у західній частині, а також на півдні країни -4...+1 °С. А от у суботу та неділю, 22 – 23 лютого, утримається морозна та суха погода під впливом антициклону. Вночі у центральних та західних областях можливий туман, паморозь. Вітер змінних напрямків, 3 - 8 м/с. Температура повітря в нічний час очікується -7...-12 °С, у північних та східних областях -12...-18 °С, вночі 23 лютого місцями до -20 °С; вдень -2...-8 °С, у південних та західних регіонах -3...+2 °С.

Сезон захворювань

До слова, сезон морозів в Україні співпав із сезоном масових захворювань. Українці хворіють на грип, ГРВІ та і коронавірус нікуди не зникав. Захиститись від цього лиха допомагають вакцини. Вони не гарантують, що людина не захворіє, але знижують ризики важкого перебігу хвороби та ускладнень.

За перших проявів вірусної інфекції слід звертатись до сімейного лікаря та ізолюватись від контактів з іншими людьми.

Як відрізнити коронавірус від грипу?

Грип та коронавірус у дечому схожі, але їх можна розрізнити вже за першими симптомами. Як визначити, яка саме з інфекцій вас вклала в ліжко, розповіли у Центрі громадського здоров'я.

Грип та COVID-19 – респіраторні захворювання, які викликаються різними вірусами. Причиною першого є віруси грипу, другого – коронавірус, вперше виявлений у 2019 році.

За останньою інформацією, ймовірніше COVID-19 поширюється легше , ніж грип.

Як грип, так і COVID-19 можуть передаватись від людини до людини, які перебувають поруч, не дотримуючись дистанції.

У порівнянні із грипом, COVID-19 може викликати більш серйозні наслідки для здоров’я. Проте обидва захворювання можуть мати важкий перебіг та летальні наслідки.

Окрім того, людина, інфікована COVID-19, може мати довший безсимптомний період і може бути заразною для інших також довше.

Водночас, визначити, чим саме хворіє людина лише на основі симптомів неможливо. Особливо, якщо враховувати те, що COVID-19 може мати широкий спектр симптомів. Для підтвердження точного діагнозу необхідне тестування.

Важливо, що людина може бути інфікована двома вірусами одночасно і мати симптоми як грипу, так і COVID-19. Також обидва захворювання можуть проходити безсимптомно.

Спільними симптоми є:

Підвищена температура або лихоманка/відчуття ознобу

Кашель

Втома

Задишка та утруднене дихання

Біль у горлі

Нежить та закладеність носу

Біль у м’язах

Головний біль

Рвота та діарея

Втрата смаку та запаху (хоча частіше це зустрічається при COVID-19).

Від моменту інфікування та появи симптомів може пройти один та більше днів. У обох випадках інфікована особа може виділяти та поширювати вірус до того, як з’являться видимі симптоми.

Проте симптоми COVID-19 можуть проявлятись довше, ніж симптоми грипу. У випадку із COVID-19, людина може бути заразною довше, ніж хворіючи на грип.

До груп, які мають ризик важкого перебігу грипу та COVID-19, зокрема, входять люди літнього віку, особи із супутніми захворюваннями, вагітні.

Єдиним захистом від вказаних захворювань є вакцинація. Водночас, щеплення від грипу не включено до Національного календаря профілактичних щеплень, вона є рекомендованою.

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