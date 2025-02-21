Зима наверстывает упущенное: Украину накроет антициклон

Зима наверстывает упущенное! Именно так синоптики описали погоду, царившую в Украине в течение этой рабочей недели. Говорят, что этот период стал самым зимним за весь сезон. Какую погоду ожидать 21 февраля и когда морозы отступят – смотрите в эксклюзиве TSN.ua.

Зима свирепствует!

Зима свирепствует! В последние несколько дней Украину охватил холод. В некоторых областях выпал снег, температурные показатели стали намного ниже, а дороги – скользкими. Посреди недели морозы все же ослабли на несколько градусов: температура ночью в Карпатах и на востоке страны была в диапазоне -13...-18, на остальной территории -7...-14. А дневная температура – 0…-7 градусов. В юго-западной части страны было теплее: днем от -2 до +3. Впрочем, уже 21 февраля опять воцарится антициклон, поле высокого давления, так что осадков в пятницу уже не ожидается, а вот морозная погода будет удерживаться практически до завершения недели. Все это время будет сохраняться и снежный покров. Об этом NV рассказала Наталья Птуха, синоптик Укргидрометцентра. По ее словам, изменение погоды можно ожидать в начале следующей недели — там просматривается тенденция к ощутимому повышению показателей температуры воздуха, объясняет эксперт. Тогда же, скорее всего, начнет таять снег, ведь дневная температура все чаще будет со знаком "+". Потому пока наслаждаемся зимней погодой.

Осторожно, сильный ветер!

В свою очередь синоптик Наталья Диденко отметила, что сейчас в Украине с погодой все стабильно. Сухо, холодно, антициклон, арктическая воздушная масса. Потому и 21 февраля в Украине — без существенных осадков. Ночью -10-15 градусов, на востоке -12-19 градусов. В течение дня –1-6 градусов. Диденко отметила – такова сейчас однообразная погода, что атмосфера решила ее разбавить сильным ветром на юге Украины, где возможно до 15-20 метров в секунду. В Киеве 21 февраля без осадков. Ночью -10-12 градусов, днем около 5 градусов мороза. Сроки потепления пока неизменны – с 25 февраля!

Прогноз от метеоролога

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Прогноз погоды на ближайшие дни сделал метеоролог Игорь Кибальчич. По его словам, в пятницу, 21 февраля, в большинстве регионов Украины существенных осадков не предполагается, лишь ночью в Крыму пройдет небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер северный, северо-восточный, 5-10 м/с, в Крыму и Приазовье возможны порывы, 15-17 м/с. Температура воздуха ночью ожидается в пределах -6...-11°С, в северных, восточных областях и Карпатах -11...-16°С; днем -2...-7°С, в западной части, а также на юге страны -4...+1°С. А вот в субботу и воскресенье, 22-23 февраля, сохранится морозная и сухая погода под влиянием антициклона. Ночью в центральных и западных областях возможен туман, изморозь. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха в ночные часы ожидается -7...-12 °С, в северных и восточных областях -12...-18 °С, ночью 23 февраля местами до -20 °С; днем -2...-8°С, в южных и западных регионах -3...+2°С.

Сезон заболеваний

К слову, сезон морозов в Украине совпал с сезоном массовых заболеваний. Украинцы болеют гриппом, ОРВИ и коронавирус никуда не исчезал. Защититься от этого бедствия помогают вакцины. Они не гарантируют, что человек не заболеет, но снижает риск тяжелого течения болезни и осложнений.

При первых проявлениях вирусной инфекции следует обращаться к семейному врачу и изолироваться от контактов с другими людьми.

Как отличить коронавирус от гриппа?

Грипп и коронавирус в чем-то схожи, но их можно различить уже по первым симптомам. Как определить, какая именно из инфекций вас уложила в постель, рассказали в Центре общественного здоровья.

Грипп и COVID-19 – респираторные заболевания, вызываемые разными вирусами. Причиной первого вирусы гриппа, второго – коронавирус, впервые обнаруженный в 2019 году.

По последней информации, вероятнее COVID-19 распространяется легче гриппа.

Как грипп, так и COVID-19 могут передаваться от человека к находящемуся рядом человеку, не соблюдая дистанцию.

По сравнению с гриппом COVID-19 может вызвать более серьезные последствия для здоровья. Однако оба заболевания могут иметь тяжелое течение и летальные исходы.

Кроме того, человек, инфицированный COVID-19, может иметь длительный бессимптомный период и может быть заразен для других дольше.

В то же время определить, чем именно болеет человек только на основе симптомов, невозможно. Особенно, если учитывать, что COVID-19 может иметь широкий спектр симптомов. Для подтверждения точного диагноза необходимо тестирование.

Важно, что человек может быть инфицирован двумя вирусами одновременно и иметь симптомы как гриппа, так и COVID-19. Также оба заболевания могут проходить бессимптомно.

Общими симптомами являются:

Повышенная температура или лихорадка/ощущение озноба

Кашель

Усталость

Одышка и затрудненное дыхание

Боль в горле

Насморк и заложенность носа

Боль в мышцах

Головная боль

Рвота и диарея

Утрата вкуса и запаха (хотя чаще это встречается при COVID-19).

С момента инфицирования и появления симптомов может пройти один и более дней. В обоих случаях инфицированное лицо может выделять и распространять вирус до появления видимых симптомов.

Однако симптомы COVID-19 могут проявляться дольше, чем симптомы гриппа. В случае с COVID-19, человек может быть заразным дольше, чем болея гриппом.

В группы, имеющие риск тяжелого течения гриппа и COVID-19, в частности, входят люди пожилого возраста, лица с сопутствующими заболеваниями, беременные.

Единственной защитой от указанных заболеваний является вакцинация. В то же время, прививка от гриппа не включена в Национальный календарь профилактических прививок, она рекомендована.

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