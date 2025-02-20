Морозы свирепствуют: когда придет тепло в Украину

Мороз и потепление в Украине. Синоптики сообщили, где до конца недели будет держаться холодная погода и где температура поднимется до плюсов. Все детали – смотрите в эксклюзиве TSN.UA.

По прогнозу синоптиков, вторая половина недели в Украине будет по-настоящему зимней, с крепким морозом и снегом, однако в выходные в некоторых регионах дневная температура воздуха начнет повышаться до незначительных плюсовых показателей.

Как отмечают синоптики, погода связана с господством холодной воздушной массы арктического происхождения и влиянием области высокого атмосферного давления. В целом, осадки ожидаются незначительными — временами будет наблюдаться выпадение снега.

Столбики термометров кое-где опустятся до значительных минусов, в некоторых регионах ожидается снег. Морозно будет даже на южные страны.

В четверг, 20 февраля, небольшой снег пройдет в северных, центральных и южных регионах, на остальной территории Украины без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер переменных направлений, 3–8 м/с, в западных и северных областях северо-западный, 7–12 м/с. Ночная температура воздуха -5 -10 градусов, в восточной части и Карпатах -11 -16 градусов, дневная -1 -6 градусов, в южных и западных областях -3+2 градуса.

По прогнозу народного синоптика Наталии Диденко, в Украине в четверг также все еще холодно. Небольшой снег возможен ночью и утром на западе и севере, а днем – в центральных областях, Сумской, Харьковской, Луганской, Одесской, Николаевской и Херсонской областях. На остальной территории — без существенных осадков. А тепла следует ожидать уже на следующей неделе.

“В течение дня 20 февраля в Украине -1-6 градусов. На дорогах гололедица. В Киеве 20 февраля ночью небольшой снег, днем без существенных осадков. Ночью -7-9, днем -3-5 градусов. Пока теплая прогностическая перспектива — без изменений, с 25 февраля", — отметила она.

В Укргидрометцентре предупреждают о ледовых явлениях и просят украинцев быть осторожными.

“В результате содержания антициклональной погоды с низкими температурами воздуха, на реках и водохранилищах страны наблюдаются активные процессы льдообразования – до установления льдостава. Ледовый покров недостаточно крепкий – выходить на лед и находиться на нем – опасно. 19-21 февраля, в связи с дальнейшим усилением ледовых явлений, возможны резкие колебания уровней воды с суточной интенсивностью, без угрозы негативных последствий: – на реках суббассейна Припяти (Волынская, Ровенская, Житомирская обл.) на 0,1-0,5 м/сут; – на Верхнем Днепре и Десне (Черниговская, Киевская обл.) на 0,1-0,4 м в сутки”, – говорится в сообщении.

Также во избежание травматизма украинцев призывают следовать советам во время гололедицы и быть осторожными, передвигаясь на улице.

Снежная погода будет сохраняться в столице несколько дней. Власти Киева просят также и водителей быть ответственными и не оставлять свои автомобили на обочинах улиц и дорог, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники.

В дальнейшем, по прогнозам синоптиков, в пятницу, 21 февраля, существенные осадки не ожидаются в большинстве регионов страны, небольшой снег пройдет только ночью в Крыму. На дорогах гололедица. Ветер северный, северо-восточный, 5-10 м/с, в Крыму и Приазовье возможны порывы, 15-17 м/с. Ночная температура воздуха -6 -11 градусов, в северных, восточных областях и Карпатах -11 -16 градусов, дневная -2 -7, в западной части, а также на юге страны -4 +1 градус.

В субботу и воскресенье, 22-23 февраля, под влиянием антициклона в стране сохранится морозная и сухая погода. В ночное время в центральных и западных областях возможен туман, изморозь. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Ночная температура воздуха -7 -12 градусов, в северных и восточных областях -12 -18 градусов, ночью 23 февраля местами -20 градусов, днем -2 -8 градусов, в южных и западных регионах -3+2 градуса.

Что надевать, чтобы не мерзнуть?

Едва ли не самым важным правилом для сохранения тепла является правильно подобранная одежда. Важно придерживаться принципа многослойности, то есть одевать сразу несколько вещей друг поверх друга. Они могут быть намного тоньше теплого свитера, но прослойки воздуха помогут сохранить температуру дольше. Конечно, единого и универсального правила нет, однако есть несколько действенных советов, которые точно помогут согреться, говорят в Министерстве здравоохранения Украины.

Напомним, синоптики рассказали, какая погода ожидается весной и сделали прогноз на каждый месяц.

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