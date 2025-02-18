Когда отступят морозы: синоптик сделала обнадеживающий прогноз

Потепление в Киеве, как и в большинстве областей Украины, ожидается с 25 февраля, прогнозирует Наталья Диденко.

Настоящая зимняя погода в Украине продолжается, вокруг – красивая погода, которую многие просили – солнце, мороз, снег. Низкая температура воздуха не всегда физически комфортна, а учитывая ежедневные обстрелы и угрозы энергетическим объектам – тем более.

По предварительным прогнозам, которые, как всегда будут нуждаться в уточнении, потепление придет в Украину с 25 февраля, сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.

Морозы отступят, а дневная температура воздуха будет постепенно повышаться и достигнет на следующей неделе сначала 1-5 градусов тепла, а затем +4+9, на западе и юге даже до +10 градусов.

19 февраля в Украине сохранится морозная погода.

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Ночью ожидается 9-13 градусов, в восточной части -12-19 градусов, в западных областях -4-10 градусов.

В течение дня в Украине ожидается -1-6 градусов.

Небольшой снег возможен в среду на западе, севере и местами в центральных областях. На юге и востоке – сухо.

Морозный солнечный день в Киеве / Фото: Наталия Диденко / Facebook

В Киеве в ближайшую ночь -10 градусов, завтра днем -1-3 градуса. На дорогах скользко. Местами возможен небольшой снег.

"Потепление в Киеве, как и в большинстве областей Украины, ожидается с 25 февраля. Как раз за неделю будем наблюдать, как с крыш капает предвесенняя водичка и свисают прозрачные сосульки", — подытожила Диденко.

Напомним, синоптики рассказали, какая погода ожидает украинцев весной: прогноз на каждый месяц.

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