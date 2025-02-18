Украину накрыл аномальный холод: где самая низкая температура

В Украине ударят морозы до -15 градусов, пойдет снег, а на дорогах будет наблюдаться гололедица. Синоптики поразили прогноз погоды на текущую неделю. Где будет холоднее всего и каких погодных сюрпризов ожидать от грядущей весны – смотрите в эксклюзиве TSN.UA.

Рекордный минус

Этой зимой звучали единичные заявления синоптиков по поводу аномально теплой погоды. А сейчас пришло время аномальных холодов — на текущей неделе ожидаются температуры на 5-8 градусов ниже климатической нормы.

Как сообщает метеоролог Игорь Кибальчич, погода связана с господством холодной воздушной массы арктического происхождения и влиянием области высокого атмосферного давления. В целом, осадки ожидаются незначительными — временами будет наблюдаться выпадение снега. Столбики термометров кое-где опустятся до -14 градусов, в некоторых регионах ожидается снег. Минусовые температуры охватят даже юг страны. Такой прогноз был обнародован в Укргидрометцентре.

Так что во вторник, 18 февраля, мороз в Украине усилится, но осадков не прогнозируют. Днем во вторник без осадков по всей территории Украины, мороз от -1 до -4 градусов, на востоке до -7. В Закарпатье 0...+2, на юге до +1 градуса. Холоднее всего будет на Харьковщине, где ожидается до -16...-18 градусов. На остальных территориях ночью -11...-15 градусов, в Закарпатье -8...10 градусов, в южных областях от -5 до -9 градусов. В Киеве во вторник облачно с прояснениями, без осадков, -10 градусов, западный ветер 1-3 м/с. Днем облачно с прояснениями, без осадков, -3...-1, ветер западный 3-8 м/с. В среду, 19 февраля, температурные показатели не изменятся, однако в северо-западной и центральной части Украины прогнозируют небольшой снег. Ночью без осадков, в Харьковской области до -18 градусов, на востоке до -15, на юге до -7...-9 градусов, на остальных территориях до -10...-14 градусов. Днем в ряде областей на севере, западе и центре страны пройдет небольшой снег, там от -1 до -4 градусов. На остальных территориях облачно с прояснениями, без осадков, от +1 до -4 градусов мороза, на востоке до -7. В Киеве ночью в среду облачно, без осадков -7...-9, ветер западный 1-3 м/с. Днем облачно, небольшой снег, -3...-1 градус, ветер западный 3-8 м/с. По прогнозу Укргидрометцентра, морозы в Украине продержатся всю рабочую неделю – по крайней мере, до субботы, 22 февраля. А по словам Наталки Диденко потепления нужно ожидать только со следующего понедельника.

“Мажьте руки кремом, носите пока обувь уверенную, сделайте выручку маленьким кафе, закутывайте нос, берегите горло и щеки, покормите уличных животных и птиц. Потепление в Украине ориентировочно – после 24 февраля”, – говорит она.

Погода в Киеве

На этой неделе в столице прогнозируют периодический мелкий снег, также будет морозно — температура воздуха будет опускаться до -11...-13°C. Кроме того, синоптики предупреждают об гололеде. Во вторник, 18 февраля, следует ожидать облачную погоду, но без осадков. Температура воздуха ночью будет опускаться до -11°C. Днем -3...-1°C. В среду, 19 февраля, днем в Киеве будет облачно. Температура воздуха будет колебаться от -9 ночью до -1°C днем. Также днем прогнозируется небольшой снег. В четверг, 20 февраля, ночью будет небольшой снег, а днем без осадков. Температура воздуха: от -9 ночью до -5°C днем. Облачно с прояснениями. Пятница, 21 февраля, без снега и дождя. Температура воздуха ночью опустится до -12, а уже днем -3°C. В субботу, 22 февраля, в течение всего дня будет ясная погода. Без осадков до -12 утром и до -10°C ближе к вечеру. В воскресенье, 23 февраля, будет ясная погода, днем прогнозируют мороз до -5°C. Без осадков.

Во избежание травматизма украинцев призывают следовать советам во время гололеда и быть осторожными, передвигаясь на улице.

Советы пешеходам

Ходите не спеша, ноги слегка расслабьте и слегка согните в коленях, ступайте на всю подошву;

не держите руки в карманах – это увеличивает возможность не только падения, но и тяжелых травм, особенно переломов и сотрясений мозга. Размахивайте руками в такт ходьбы – так лучше держать равновесие;

при нарушении равновесия во время ходьбы в гололедицу – попробуйте быстро присесть, это наиболее реальный шанс удержаться на ногах;

будьте внимательны и на тротуаре – автомобиль может занести или водитель может вовремя не затормозить;

учитывайте, что тормозной путь на скользкой дороге увеличивается в 4-5 раз.

Снежная погода будет сохраняться в столице несколько дней. Власти Киева просят также и водителей быть ответственными и не оставлять свои автомобили на обочинах улиц и дорог, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники.

Советы водителям

Соблюдайте скоростной режим, дистанцию и откажитесь от рискованных маневров, которые при неблагоприятных погодных условиях могут привести к созданию аварийных ситуаций;

при приближении к пешеходным переходам и местам расположения детских учреждений снижайте скорость до минимума;

не забывайте включить габаритные огни или противотуманные фонари;

при ухудшении погодных условий с интенсивным выпадением снега и гололедицей на дорогах не используйте автотранспорт с летними шинами.”

Какой будет весна-2025

Украинцы всегда ожидают весну, ведь это начало чего-то нового и, конечно, мы ждем тепла. Последний месяц зимы удивил нас холодами, ведь после теплого декабря и января их мало кто ждал. Какой же может быть весна этого года в Украине, рассказала синоптик Вера Балаба.

По ее прогнозу, весна 2025 года будет теплее примерно на 1-2 градуса. Однако не исключены периоды похолодания. Как отметила синоптик, климатические изменения оказали существенное влияние на продолжительность зимы и начало весны.

В марте ожидается среднемесячная температура воздуха от +5...+7°С на юге Одесской области и Закарпатья и до +3...+4°С на востоке Украины. Примечательно, что первый месяц весны в Украине, как свидетельствуют данные наблюдений, имеет среднюю месячную температуру в промежутке от нуля до +6°C тепла. В горах значительно меньше – в пределах -3°C мороза. Однако, за всю историю наблюдений месяц изумлял: то фиксировали рекордный мороз в -37°C, то было по-летнему тепло — +29°C. В апреле столбики термометров могут подняться выше +10°С, так что, как отметила метеорологиня, будет происходить активная вегетация. Среднемесячная температура в апреле ожидается от +12°С на юге страны и до +11°С на востоке и севере. В мае по прогнозу должно стать еще теплее. Средняя температура в месяц, вероятно, составит +15°С: от +19°С на юге и Закарпатье до +17°С на севере и востоке.

Примечательно, что синоптик Наталья Птуха также высказалась по поводу грядущей весны. Она отметила, что существует вероятность, что природа захочет восстановить природный баланс, поскольку первые два месяца зимы были теплыми. Также она добавила, что тяжело работать долгосрочные прогнозы из-за изменения климата.

В то же время портал долгосрочных прогнозов Wisemeteo представляет такой прогноз погоды на март 2025 года: начало сезона будет со средними значениями, которые будут колебаться в пределах +5°C, что сразу на 2 градуса выше нормы, первая декада начнется с отметок от +2 до +6°C, далее приблизится до +2°С. 0 числа значительно потеплеет, а в период с 24 по 29 марта прогреется от +10 до +14°C.

В свою очередь народный синоптик Станислав Щедрин рассказал в интервью "Главреду", что в этом году украинцы застанут раннюю весну. А в конце февраля и начале марта следует ожидать температуру в пределах +5 – +10°C днем. Но ночью еще могут быть заморозки. Раннюю весну также предсказал и сурок Тимка, точнее, он "сказал", что она от нас и не уходила.

На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: УКРАИНУ НАКРЫЛ АНОМАЛЬНЫЙ ХОЛОД! Где самая низкая температура?

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