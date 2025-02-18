Потери России на 18 февраля: Генштаб обновил данные

Оккупанты потеряли много техники.
По состоянию на утро 18 февраля ВСУ уничтожил и 861 090 солдат армии Российской Федерации. За минувшие сутки ликвидировано еще 1170 военных. Данные уточняются.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Общие боевые потери армии РФ:
- личного состава – около 861 090 (+1170) человек,
- танков ‒ 10101 (+12) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 21075 (+12) ед,
- артиллерийских систем – 23275 (+53) ед,
- РСЗО – 1285 (+2) ед,
- средства ПВО ‒ 1068 (+1) ед,
- самолетов – 370 (+0) ед,
- вертолетов – 331 (+0) ед,
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 25586 (+181),
- крылатые ракеты ‒ 3064 (+1),
- корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,
- подлодки/submarines — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 37679 (+74) ед,
- специальная техника – 3751 (+1).
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский назвал количество потерь украинской армии в войне. В частности, ВСУ потеряли десятки тысяч бойцов как пленных и пропавших без вести.
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