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Потери России на 18 февраля: Генштаб обновил данные

Потери России на 18 февраля: Генштаб обновил данные

По состоянию на 18 февраля уничтожено более 861 тысячи окупантов. / Фото: Associated Press

Оккупанты потеряли много техники.

По состоянию на утро 18 февраля ВСУ уничтожил и 861 090 солдат армии Российской Федерации. За минувшие сутки ликвидировано еще 1170   военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ:

  • личного состава – около 861 090 (+1170) человек,
  • танков ‒ 10101 (+12) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 21075 (+12) ед,
  • артиллерийских систем – 23275 (+53) ед,
  • РСЗО – 1285 (+2) ед,
  • средства ПВО ‒ 1068 (+1) ед,
  • самолетов – 370 (+0) ед,
  • вертолетов – 331 (+0) ед,
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 25586 (+181),
  • крылатые ракеты ‒ 3064 (+1),
  • корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,
  • подлодки/submarines — 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 37679 (+74) ед,
  • специальная техника – 3751 (+1).

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский назвал количество потерь украинской армии в войне. В частности, ВСУ потеряли десятки тысяч бойцов как пленных и пропавших без вести.

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