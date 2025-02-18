Потери России на 18 февраля: Генштаб обновил данные

По состоянию на утро 18 февраля ВСУ уничтожил и 861 090 солдат армии Российской Федерации. За минувшие сутки ликвидировано еще 1170 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ:

личного состава – около 861 090 (+1170) человек,

танков ‒ 10101 (+12) ед,

боевых бронированных машин ‒ 21075 (+12) ед,

артиллерийских систем – 23275 (+53) ед,

РСЗО – 1285 (+2) ед,

средства ПВО ‒ 1068 (+1) ед,

самолетов – 370 (+0) ед,

вертолетов – 331 (+0) ед,

БпЛА оперативно-тактического уровня – 25586 (+181),

крылатые ракеты ‒ 3064 (+1),

корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,

подлодки/submarines — 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 37679 (+74) ед,

специальная техника – 3751 (+1).

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский назвал количество потерь украинской армии в войне. В частности, ВСУ потеряли десятки тысяч бойцов как пленных и пропавших без вести.

Читайте также:

Дроны СБУ и ССО атаковали вражеские объекты в Краснодарском крае РФ