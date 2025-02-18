Магнитная буря 18 февраля: какова ее мощность

Воздействие магнитной бури может быть ощутимым.

Во вторник, 18 февраля, Украина накрыла магнитная буря сильной мощности. Это уровень солнечной активности с К-индексом 5.

Об этом стало известно из информации на портале meteoagent.

Заметим, что за последние пять дней была значительно повышена геомагнитная активность — с индексами Kp 6.

Магнитная буря 18 февраля. Фото: meteoagent.

Магнитные бури оказывают влияние на самочувствие и эмоциональное состояние. В частности, могут возникать головные боли, аритмия, появляется агрессия, тревога, усталость, ухудшается сон. Важно в такие дни отказаться от стимуляторов — типа кофе, хорошо питаться, больше двигаться и стать достаточное количество времени.

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