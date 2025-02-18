Магнітна буря 18 лютого: яка її потужність

Вплив магнітної бурі може бути відчутним.
У вівторок, 18 лютого, Україні накрила магнітна буря сильної потужності. Це рівень сонячної активності з К-індексом 5.
Про це стало відомо з інформації на порталі meteoagent.
Зауважимо, що протягом останніх п'яти днів була значно підвищена геомагнітна активність - з індексами Kp 6.
Магнітні бурі впливають на самопочуття та емоційний стан. Зокрема, може виникати головний біль, аритмія, з'являється агресія, тривога, втома, погіршується сон. Важливо у такі дні відмовитись від стимуляторів - на кшталт кави, гарно харчуватися, більше рухатися і стати достатню кількість часу.
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