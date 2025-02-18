Втрати Росії станом на 18 лютого: Генштаб оновив дані

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Станом на ранок 18 лютого ЗСУ знищили 861 090 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1170 військових. Дані уточнюються.
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати армії РФ:
- особового складу ‒ близько 861 090 (+1170) осіб,
- танків ‒ 10101 (+12) од,
- бойових броньованих машин ‒ 21075 (+12) од,
- артилерійських систем – 23275 (+53) од,
- РСЗВ – 1285 (+2) од,
- засоби ППО ‒ 1068 (+1) од,
- літаків – 370 (+0) од,
- гелікоптерів – 331 (+0) од,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 25586 (+181),
- крилаті ракети ‒ 3064 (+1),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни / submarines - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 37679 (+74) од,
- спеціальна техніка ‒ 3751 (+1).
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський назвав кількість втрат української армії у війні. Зокрема, ЗСУ втратили десятки тисяч бійців як полонених та зниклих безвісти.