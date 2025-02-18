Втрати Росії станом на 18 лютого: Генштаб оновив дані

Станом на ранок 18 лютого ЗСУ знищили 861 090 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1170 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ:

особового складу ‒ близько 861 090 (+1170) осіб,

танків ‒ 10101 (+12) од,

бойових броньованих машин ‒ 21075 (+12) од,

артилерійських систем – 23275 (+53) од,

РСЗВ – 1285 (+2) од,

засоби ППО ‒ 1068 (+1) од,

літаків – 370 (+0) од,

гелікоптерів – 331 (+0) од,

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 25586 (+181),

крилаті ракети ‒ 3064 (+1),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни / submarines - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 37679 (+74) од,

спеціальна техніка ‒ 3751 (+1).

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський назвав кількість втрат української армії у війні. Зокрема, ЗСУ втратили десятки тисяч бійців як полонених та зниклих безвісти.