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Втрати Росії станом на 18 лютого: Генштаб оновив дані

Втрати Росії станом на 18 лютого: Генштаб оновив дані

Станом на 18 лютого знищено понад 861 тисячу окупантів. / Фото: Associated Press

доповнюється

Станом на ранок 18 лютого ЗСУ знищили 861 090 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1170 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ:

  • особового складу ‒ близько 861 090 (+1170) осіб,
  • танків ‒ 10101 (+12) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 21075 (+12) од,
  • артилерійських систем – 23275 (+53) од,
  • РСЗВ – 1285 (+2) од,
  • засоби ППО ‒ 1068 (+1) од,
  • літаків  – 370 (+0) од,
  • гелікоптерів – 331 (+0) од,
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 25586 (+181),
  • крилаті ракети ‒ 3064 (+1),
  • кораблі /катери  ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни / submarines - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 37679 (+74) од,
  • спеціальна техніка  ‒ 3751 (+1).

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський назвав кількість втрат української армії у війні. Зокрема, ЗСУ втратили десятки тисяч бійців як полонених та зниклих безвісти.

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