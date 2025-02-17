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В Україні оголошено повітряну тривогу: що відомо (мапа)

В Україні оголошено повітряну тривогу: що відомо (мапа)

Повітряна тривога. / Фото: ТСН.ua

На території країни фіксують дрони.

У низці областей України пізно ввечері 17 лютого оголошено повітряну тривогу. "Почервоніла" також Київська область. У столиці поки сирени не лунають. 

Про це стало відомо з мапи тривог.

Половина України "почервоніла" через загрозу безпілотників. Загрози наразі немає на Одещині, в західних областях та в деяких центральних регіонах.

Мапа тривога станом на 21:50 понеділка, 17 лютого. / ©
Мапа тривога станом на 21:50 понеділка, 17 лютого.

Повітряні сили інформують, що станом на 21:50 групи БпЛА фіксують:

  • на північному заході Чернігівщини - курсом на Київщину;
  • на Чернігівщині - курсом на Черкащину;
  • на Миколаївщині - курс північно-західний у напрямку Черкащини через Кіровоградщину;
  • в центральній частині Харківщини - курсом на південь;
  • на півдні Харківщини - курс західний.

Нагадаємо, близько 20:00 стало відомо, що російські війська атакують безпілотниками. Перші групи БпЛА зайшли до повітряного простору країни.

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