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Російські війська атакують безпілотниками: де є небезпека

Російські війська атакують безпілотниками: де є небезпека

Безпілотник.

У кількох областях фіксують БпЛА.

Ввечері 17 лютого у низці областей оголошено повітряну тривогу. Армія РФ запустила безпілотники, які зайшли до повітряного простору країни.

Про це повідомили в Командуванні Повітряних сил ЗСУ.

Наразі повітряну тривогу оголошено у двох областях на півночі — в Сумській та Чернігівській, та у двох на півдні — у Херсонській та Миколаївській. Тривога пов'язана із загрозою ударних безпілотників.

Зауважимо, що дрони увійшли до повітряного простору України о 19:52. Моніторингові чати інформують про кілька груп дронів. 

Мапа тривог станом на 20:25 понеділка, 17 лютого. / ©
Мапа тривог станом на 20:25 понеділка, 17 лютого.

Нагадаємо, нещодавно росіяни вдарили по Миколаєву новими "Шахедами"Ці дрони були оснащені 12-канальними антенами.

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