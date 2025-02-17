Російські війська атакують безпілотниками: де є небезпека

Ввечері 17 лютого у низці областей оголошено повітряну тривогу. Армія РФ запустила безпілотники, які зайшли до повітряного простору країни.

Про це повідомили в Командуванні Повітряних сил ЗСУ.

Наразі повітряну тривогу оголошено у двох областях на півночі — в Сумській та Чернігівській, та у двох на півдні — у Херсонській та Миколаївській. Тривога пов'язана із загрозою ударних безпілотників.

Зауважимо, що дрони увійшли до повітряного простору України о 19:52. Моніторингові чати інформують про кілька груп дронів.

Мапа тривог станом на 20:25 понеділка, 17 лютого.

Нагадаємо, нещодавно росіяни вдарили по Миколаєву новими "Шахедами". Ці дрони були оснащені 12-канальними антенами.

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