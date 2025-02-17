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В Україні 18 лютого запровадили відключення світла: що відомо

В Україні 18 лютого запровадили відключення світла: що відомо

Відключення електроенергії в Україні. Колаж ТСН.ua

доповнюється

У вівторок, 18 лютого, в Україні будуть застосовуватись заходи обмеження потужності для промисловості та бізнесу. Протягом дня будуть діяти відключення світла. 

Про це повідомили в НЕК "Укренерго".

Обмеження будуть діяти: 

  • 06:00 - 09:00 
  • 16:00 - 19:00

Зазначається, що відключення побутових споживачів наразі не прогнозують. Втім, наголошують в НЕК, час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитись.

"Причина тимчасового запровадження обмежень - пошкодження енергооб’єктів внаслідок російських ракетно-дронових атак. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання", - йдеться у повідомленні. 

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