За атакою можуть стояти ісламістські угруповання, пов’язані з новою владою країни.

Безпілотники атакували російську авіабазу Хмеймім у Сирії. За атакою можуть стояти ісламістські угруповання, пов’язані з новою владою країни.

У ніч на вівторок на авіабазі ВКС РФ "Хмеймім", розташованій на заході Сирії, російська ППО намагалася відбити атаку дронів. Про це повідомив OSINT-дослідник SyrianOSINT, а також російські та сирійські пабліки.

Аналітики зазначають, що організатори атаки залишаються невідомими. Водночас російський військовий блогер Олег Блохін заявляє, що за нападом стоїть ісламістське угруповання "Хайят Тахрір аш-Шам" (ХТШ), яке в Росії визнано терористичним. Його лідер Ахмед аш-Шараа (більш відомий як Абу Мухаммад аль-Джулані) став тимчасовим президентом Сирії після повалення Башара Асада.

‼️Reports of a drone attack to be taking place on the #Russian Khmeimim Airbase, near #Jableh, northwestern #Syria. Air defense systems are active and are trying to intercept incoming drones (unknown origin as of yet). pic.twitter.com/bevlEXbvxy — SyrianOSINT (@SyrianOsint) February 18, 2025

Це перша атака на російські військові об’єкти в Сирії за останні декілька місяців.

Нагадаємо, Росія евакуює свої кораблі з Сирії.

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