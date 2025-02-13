Трамп хоче повернення Росії до G7

Президент США Дональд Трамп ошелешив черговою заявою – тепер він заявив, що був би радий, якби Росія знову приєдналася до "Великої сімки" (G7), звідки її вигнали за агресію проти України.

Про це передають агенства AFP і Reuters.

Виступаючи перед журналістам в Білому домі, Трамп назвав "помилкою" те, що Росія припинила брати участь у роботі G7.

"Я хотів би їх повернути. Я вважаю, що було помилкою викинути їх. Подивіться, річ не в тому, подобається вам Росія чи ні. Це була G8", – сказав він.

Також президент США вважає, що Путін "теж хотів би повернутися" до "Великої сімки".

"Обама та ще пара людей зробили помилку, і вони викинули Росію. Цілком можливо, що якби це була G8, у вас би не було проблем з Україною", – вважає очільник Білого дому.

Канада, яка цього року головує у G7, не відреагувала на коментарі Трампа.

Крім того, на запитання, чи матиме Україна місце за столом переговорів, Трамп відповів ствердно.

"Велика сімка" – неформальний міжнародний клуб, який об'єднує Велику Британію, Німеччину, Італію, Канаду, Францію, Японію та США. Коли Росія брала участь у роботі об'єднання у 1997-2014 роках, його називали "Великою вісімкою" (G8). Росію виключили з роботи G7 після незаконної анексії Криму 2014 року.

Трамп неодноразово казав, що Росії треба дозволити знову приєднатися до G7. Під час свого першого президентства він неодноразово намагався повернути РФ до "Великої сімки", однак інші країни чинили цьому спротив.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп оголосив, що він і президент Росії Володимир Путін домовилися почати переговори про припинення вогню в Україні.

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