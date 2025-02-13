Трамп хочет возвращения России в G7

Трамп назвал "ошибкой" то, что РФ выгнали из G7.

Президент США Дональд Трамп ошарашил очередным заявлением – теперь заявил, что был бы рад, если бы Россия снова присоединилась к "Большой семерке" (G7), откуда ее выгнали за агрессию против Украины.

Об этом передают агентства AFP и Reuters.

Выступая перед журналистами в Белом доме, Трамп назвал "ошибкой" то, что Россия перестала участвовать в работе G7.

"Я хотел бы их вернуть. Я думаю, что было ошибкой выбросить их. Посмотрите, дело не в том, нравится вам Россия или нет. Это была G8", - сказал он.

Также президент США считает, что Путин "также хотел бы вернуться" в "Большую семерку".

"Обама и еще пара людей совершили ошибку, и они выбросили Россию. Вполне возможно, что если бы это была G8, у вас бы не было проблем с Украиной", – считает глава Белого дома.

Канада, председательствующая в G7 в этом году, не отреагировала на комментарий Трампа.

Кроме того, на вопрос, будет ли у Украины место за столом переговоров, Трамп ответил утвердительно.

"Большая семерка" – неформальный международный клуб, объединяющий Великобританию, Германию, Италию, Канаду, Францию, Японию и США. Когда Россия участвовала в работе объединения в 1997-2014 годах, объединение называли "Большой восьмеркой" (G8). Россию исключили с работы G7 после незаконной аннексии Крыма в 2014 году.

Трамп неоднократно говорил, что России следует разрешить снова присоединиться к G7. Во время своего первого президентства он неоднократно пытался вернуть РФ в "Большую семерку", однако другие страны оказывали этому сопротивление.

Напомним, президент США Дональд Трамп объявил, что он и президент России Владимир Путин договорились начать переговоры по прекращению огня в Украине.

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