Поскольку Россия держит преимущество на поле боя, Путин может решить продолжить войну, если Трамп не согласится на все его требования.

Высокопоставленные украинские и западные чиновники заявили, что Трамп и Путин, вероятно, попытаются обеспечить прекращение огня в одну из двух важных дат. Это может произойти либо на Пасху, которую Православная и Католическая церкви будут отмечать 20 апреля этого года, либо 9 мая, когда Россия празднует победу СССР над нацистской Германией.

Об этом пишет в четверг, 13 февраля, Financial Times.

"Путин захочет [соглашения] в такой знаменательный день [9 мая], как этот", — цитирует издание неназванного украинского чиновника.

Financial Times отмечает, что главная амбиция Путина состоит в том, чтобы создать новую архитектуру безопасности, которая даст России сферу влияния в Европе, так же, как Ялтинская конференция сделала это для Советского Союза в конце Второй мировой войны.

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“ЕС и Украине, наверное, очень больно слышно это. Но их мнение больше не суть важно. Украина – лишь повод для грандиозного диалога двух великих стран о начале новой эры в истории человечества", — сказал российский олигарх Константин Малофеев, руководящий несколькими российскими отрядами воюющих в Украине боевиков.

Путин сказал Трампу, что хочет "урегулировать причины конфликта", указав, что Россия не отказалась от своей цели остановить стремление Украины присоединиться к Западу и отменить порядок безопасности после Холодной войны.

Москва также требует от Украины уступить контроль над четырьмя частично оккупированными юго-восточными регионами, ни один из которых Россия полностью не контролирует, и ожидает, что Запад прекратит все санкции из-за войны.

Поскольку Россия держит преимущество на поле боя, Путин может решить продолжить войну, если Трамп не согласится на все его требования, сказал Дмитрий Тренин, профессор-исследователь Московской высшей школы экономики.

“Россия серьезно относится к необходимости решения украинского вопроса... Соглашение, не отвечающее жизненно важным требованиям безопасности России, гарантировало бы лишь то, что в скором времени будет новая война. Россия этого не допустит", – сказал Тренин.

Он также добавил, что бои не прекратятся с началом переговоров и если соглашения не будет, война будет продолжаться.

Примечательно, что в состав делегации, назначенной Трампом для переговоров с Россией, не входит его собственный посланник по конфликту Кит Келлог, наиболее откровенный чиновник США, призвавший усилить санкционное давление на Москву и сохранить поставки оружия в Украину.

"Это свидетельствует о том, что администрация не собирается серьезно воспринимать основные проблемы Украины", — сказал бывший высокопоставленный чиновник США.

Напомним, накануне 12 февраля президент США Дональд Трамп объявил, что он и президент России Владимир Путин договорились начать переговоры о прекращении огня в Украине.

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